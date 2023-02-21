12 مليون مسافر على رحلات «الاتحاد للطيران» إلى السعودية

رشا طبيلة (أبوظبي) بدأت الاتحاد للطيران بتسيير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية منذ نحو 18 عاماً، أي منذ العام 2005، ليكون إجمالي عدد الركاب منذ انطلاق الرحلات 12 مليون مسافر، بحسب بيانات الناقلة. وأشارت الناقلة بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، إلى أنها تسير رحلاتها إلى 4 وجهات في المملكة العربية السعودية وهي الرياض وجدة والدمام ورحلات موسمية إلى المدينة المنورة وأطلقت الاتحاد للطيران رحلتها الأولى إلى المملكة العربية السعودية في مارس 2005 متجهة إلى الدمام، وتشغل الاتحاد للطيران في الوقت الحالي 54 رحلة أسبوعية إلى المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد إلى 64 اعتباراً من صيف 2023.وترتبط الاتحاد للطيران المملكة العربية السعودية بـ 60 وجهة على شبكة وجهاتها وهي 5 وجهات في أفريقيا ووجهتين في أستراليا و18 وجهة في أوروبا، و7 وجهات في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، و13 وجهة في شبة القارة الهندية، و4 وجهات شمال آسيا، إضافة إلى 4 وجهات في أمريكا الشمالية و7 وجهات في جنوب شرق آسيا. وفيما يتعلق بأكثر وجهات الاتحاد للطيران إشغالاً، فقد سافر 1.4 مليون مسافر من وإلى جدة في السنوات الخمس الماضية (2018-2022)، مما يجعلها أكثر الوجهات إشغالاً للاتحاد للطيران في المملكة العربية السعودية، تليها الرياض بـ 1.2 مليون مسافر. وحول أنواع الطائرات التي تسير إلى السعودية، تسيّر الاتحاد للطيران رحلاتها إلى الرياض والدمام والمدينة المنورة وجدة على متن طائرة A321 بسعة 196 مقعداً مقسمة على درجة الأعمال والدرجة السياحية، إضافة إلى طائرة A320 بسعة 185 مقعداً مقسمة على درجة الأعمال والدرجة السياحية ويُذكر أن الاتحاد للطيران بدأت شراكتها بالرمز مع الخطوط الجوية السعودية في أكتوبر من العام 2018.