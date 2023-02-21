«راكز»: خدمات للمستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات

تشارك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في معرض جلفود هذا العام لاستعراض حلول الأعمال المقدمة للمستثمرين العالميين والعاملين في قطاع الأغذية والمشروبات الذين يرغبون في تأسيس أعمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوسعة نطاق عملياتهم فيها. وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن الطلب على الغذاء سيشهد نمواً كبيراً مع الزيادة المستمرة في التعداد العالمي، وبالتالي سيتسع نطاق الاستثمار في قطاعات الأغذية والمشروبات عبر الأسواق الاقتصادية، كما تلعب عوامل عدة، مثل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات وتنوع الكثافة السكانية وازدهار قطاع السياحة لديها دوراً في جذب المستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث يبرز دور «راكز» المتمثل في دعم المستثمرين في بيئة عمل تساعدهم على الحصول على حصة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وأضاف جلاد أن «راكز» تعد وجهة استثمارية مفضلة لأكثر من 730 شركة متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات تعمل في مختلف القطاعات المتنوعة التابعة لقطاع الأغذية والمشروبات بدءاً من التجارة والتصنيع والتعبئة والتغليف، ووصولاً إلى خدمات التموين وتوريد المواد الغذائية محلياً ودولياً.