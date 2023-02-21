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الاقتصادي

مصر تحدد السعر الاسترشادي لأول صكوكها بالدولار

مقر البنك المركزي المصري
21 فبراير 2023 19:49

أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، اليوم الثلاثاء، أن مصر خفضت السعر الاسترشادي لأول صكوك مقومة بالدولار تصدرها إلى 11.375 بالمئة.وقالت الوثيقة، إن الصكوك لأجل ثلاث سنوات ومن المتوقع أن تجمع 1.5 مليار دولار.

ويُعتقد أن الطلب تجاوز 4.5 مليار دولار. وكان السعر الاسترشادي الأولي 11.625 بالمئة. وسيتم إصدار الصكوك التي ستدرج في بورصة لندن من خلال الشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي مع تولي وزارة المالية صفة الملزم.

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وأظهرت وثيقة يوم الجمعة، أن المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين هم مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي. ومن شأن نجاح بيع الصكوك، أن يساعد مصر على سداد 1.25 مليار دولار في شكل سندات دولية لأجل خمس سنوات وتحمل معدل فائدة ثابتاً عند 5.577 بالمئة ومستحقة في 21 فبراير.

لكن محللين يقولون، إنه سيكون من الصعب على مصر طرحها بمستويات قريبة من هذا النطاق بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 4.5 نقطة مئوية على مدى العام الماضي وبعدما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة في السابع من فبراير.

مصر
محمد معيط
الصكوك
الدولار
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