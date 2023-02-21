«صندوق خليفة» و«محمد بن راشد للمشاريع» يدعمان مشاركة الشركات الناشئة في «جلفود»

تشارك مجموعة من الشركات الإماراتية الناشئة في معرض «جلفود 2023»، بدعم من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي تقام فعالياته حالياً في مركز دبي التجاري العالمي. ويُمثّل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحدث الذي يعدّ الأكبر من نوعه على مستوى العالم 10 شركات تنشط في هذا القطاع، وهي تمور ليوا، وهيلثي واي للتجارة العامة، وهيلث شويس للتجارة العامة، أي بابلز تيي هاوس لتجارة المواد الغذائية والمشروبات ش.ذ.م.م، سبيشل فودز زون لتجارة المواد الغذائية، بروجتيك سليوشنز، ميامن للتجارة، البرني لتجارة المواد الغذائية، توينتي إيت لتجارة البن، فاب للتجارة شركة الشخص الواحد ش.ذ.م. فيما يمثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع كل من خيرات اليمن للعسل والأعشاب الطبيعية، بي اند بي كبس، الضيافة لتجهيزات الفنادق والتموين، فليكس أند نورتون كوكيز، سيمبيوز (مصنع حلويات)، سويل، ايكونك سليوشن للتجارة العامة، شركة الثقة لتجارة المواد الغذائية، مصنع تمور الإمارات، مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات. قالت علياء عبد الله المزروعي الرئيس التنفيذي ‎في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «نسعى من خلال جلفود إلى تعزيز انتشار المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة وصولها إلى أسواق جديدة، وانتشارها عالمياً، وذلك من خلال عرض منتجاتها أمام الموردين المعروفين من جميع أنحاء العالم. يتيح المعرض هذا العام للمشاريع استكشاف فرص صفقات أعمال تجارية فريدة في واحد من أهم القطاعات عالمياً، وهو قطاع الأغذية والمشروبات، ونتطلع إلى دعم مسيرة نجاح هذه المشاريع من خلال المعرض». من جانبه، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «نحرص في المؤسسة على أن نقدّم لأعضائنا أبرز الفرص التي تُتيح لهم المشاركة والترويج لمنتجاتهم، وأيضا التواصل مع مجتمع الأعمال، وكذلك المستهلكين على حدّ سواء، الأمر الذي يُسهم في تنمية أعمالهم وتطويرها، والاستفادة من الخبرات، وتوظيفها للتوسع والانطلاق نحو العالميّة».