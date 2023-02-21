نهيان بن مبارك يدشن مصنع «أدكان الدوائية» في أبوظبي

نهيان بن مبارك أثناء جولته في مصنع «أدكان الدوائية»

دشن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، المصنع الأول لشركة أدكان الدوائية في المنطقة الصناعية -المصفح -أبوظبي، للبدء في التصنيع التجاري، وحسب خطة طموح من الشركة لتصنيع مجموعة كبيرة من الأدوية ذات قيمة استراتيجية، لتزويد السوق الإماراتي، ومن ثم الانطلاق للتسويق قي المنطقة والأسواق الدولية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إنّ تدشين المصنع الأول لشركة أدكان يُعد إضافة جديدة واستراتيجية للصناعات الدوائية والطبية بشكل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبشكل خاص في المنطقة الصناعية في المصفح في أبوظبي، وهو جزء من خطة طموح للدولة لدعم الاستثمارات في المجال الدوائي، وجعل أبوظبي منصة استثمارية لانطلاق المشاريع التصنيعية المتخصصة، وذات قيمة استراتيجية عالية.

حضر الافتتاح، عدد من كبار المسؤولين من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة - أبوظبي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، ومنطقة آيكاد الصناعية، إضافة إلى عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين من الدوائر الحكومية ذات العلاقة، وجمع من المهتمين بشؤون الصناعة الدوائية ورجال الأعمال.

وتم تدشين المصنع الأول للإنتاج التجاري بحزمة من الأدوية الفموية المتخصصة تشمل أدوية القلب والجهاز الوعائي، أدوية الصرع، والجهاز العصبي، وأدوية السكري، وغيرها.

وتعمل شركة أدكان الدوائية على إثراء مجموعة أدويتها من خلال قنوات عدة، منها التطوير الذاتي من خلال وحدة البحث والتطوير في الشركة والمزودة بأحدث الأجهزة لعدد من المنتجات الدوائية، ومن خلال الاستحواذ على حقوق التصنيع من مصانع ومراكز أبحاث دولية.

وفي نهاية مراسم التدشين، قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك بجولة في المصنع الأول ومرافقه، وأبدى إعجابه وفخره بهذا الإنجاز الاستراتيجي.

200 مليون درهم استثمارات

من جانبه، قال عبد الله الراشدي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن شركة أدكان الدوائية تسعى جاهدة للانتهاء من المصنع الثاني المخصص لتصنيع أدوية الأمراض السرطانية والأدوية عالية السمية، والثالث لإنتاج الأدوية الهرمونية، والمتوقع تدشين المراحل الأولى للإنتاج فيهما مع الربع الثالث من سنة 2023، وسيكون هذان الصرحان أول مصنعين من نوعهما في دولة الإمارات، فيما سيكون مصنع الهرمونات الأول من نوعه في المنطقة.

وأكد أهمية افتتاح المرحلة الأولى للمصنع باستثمار يقدّر بـ 200 مليون درهم، مشيراً إلى أن الشركة تأمل في أن تنتهي قريباً من استكمال المرحلتين الثانية والثالثة، لتصل قيمة الاستثمارات إلى نحو 350 مليون درهم.

وأضاف: «نعمل مسترشدين برؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة، لتبلغ الشركة مكانها الرائد في تمثيل الصناعة الوطنية الدوائية، واضعين نصب أعيننا تعزيز الأمن الدوائي إقليمياً ودولياً».

تم تأسيس شركة أدكان الدوائية بتكلفة استثمارية تبلغ قرابة 350 مليون درهم للمرحلتين الأولى والثانية، ويُعد المصنع الذي تم تدشينه اليوم أحدث مشروع في مجال الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، ويتماشى تأسيسه مع رؤية حكومة الإمارات لبناء صناعة دوائية، وجعل الدولة مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية والبيولوجية، ما يُسهم في تحقيق الأمن الدوائي الوطني والإقليمي.



الاستراتيجية الصناعية



وقال زهدي صوالحي، المدير التنفيذي لشركة أدكان الدوائية: «إن نجاحنا في إنجاز هذا المصنع الأول كمرحلة أولى، والتي سنتبعها بإنجاز المرحلتين الثانية والثالثة عبر الانتهاء من مصنع الأدوية السرطانية والأدوية ذات السمية العالية، ومصنع الأدوية الهرمونية في الربع الأول من عام 2024، يؤكد سعينا نحو تنفيذ استراتيجية الدولة لكي تصبح مركزاً صناعياً وإنتاجياً رائداً، وقاعدة حيوية للتصدير وإعادة التوزيع إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية».

ويسعى المصنع إلى توفير المنتجات الدوائية بأسعار مناسبة لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، مستفيداً من الدعم الحكومي والموقع الإستراتيجي والسمعة العالية للدولة، الأمر الذي يعزّز تطلعات الشركة في أن تصبح مزوداً إقليميّاً وعالميّاً في مجال الصناعات الدوائية.



التصدير إلى 20 سوقاً

ومن المتوقع أن تغطي منتجات المصنع أكثر من 20 سوقاً خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويُسهم مصانع شركة أدكان الدوائية في تقليل الاعتماد على واردات الأدوية من الخارج، تماشياً مع خطط دولة الإمارات العربية المتحدة لرفع نسبة الأدوية والمستلزمات الطبية المنتجة محلياً.

وتخطط الشركة لإنتاج أكثر من 50 صنفاً دوائياً في المرحلة الحاليّة، والأدوية السرطانية والهرمونية في المرحلة المقبلة، بقدرة إنتاجية تبلغ مليار قرص وكبسولة سنويّاً للمرحلة الأولى.

وبدأ المصنع تسويق منتجاته في شهر نوفمبر من عام 2022 وشهدت الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية جهوداً حثيثة لتأكيد قدرات المصنع وجودة منتجاته والتزامه بالمعايير العالمية.

وتم تسجيل 9 أصناف دوائية حتى تاريخه لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فيما وقّعت الشركة عقوداً لتطوير الأدوية مع مجموعة من مراكز الأبحاث العالمية والعربية، حيث بُنيَ المصنع وفقاً للمواصفات العالمية المعتمدة، ما يؤهله لدخول الأسواق العالمية.

وتم بناء مصنع شركة أدكان الدوائية على قطعة أرض بمساحة 31 ألف متر مربع بمنطقة آيكاد الصناعية في أبوظبي، ومن المقرّر أن يُنتج المصنع الدوائي الأول مختلف أنواع الأدوية، منها أدوية الجهاز العصبي والصرع وأدوية السكري وأمراض القلب والدم، إلى جانب الأدوية المانعة للتجلط، ومسكنات الآلام. وحصلت على شهادة (GMP) من وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تؤكد التزام المصنع بمعايير الإنتاج الجيد في تصنيع الأدوية.