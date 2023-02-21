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«الاتحاد للطيران» تعتزم تسيير 64 رحلة أسبوعية إلى السعودية

«الاتحاد للطيران» تزيد رحلات شنغهاي
21 فبراير 2023 19:07

كشفت «الاتحاد للطيران» عن عزمها زيادة عدد رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية من 54 رحلة أسبوعياً حالياً لتصل إلى 64 رحلة أسبوعياً اعتباراً من صيف 2023.

وذكرت «الاتحاد للطيران» في بيان لها اليوم بمناسبة احتفالات المملكة بيوم التأسيس الذي يصادف يوم غدٍ الأربعاء أنها تسير رحلاتها حالياً إلى 4 وجهات في المملكة العربية السعودية وهي الرياض بواقع 18 رحلة أسبوعياً، وجدة بنحو 16 رحلة أسبوعياً، والدمام 16 رحلة أسبوعياً ورحلات موسمية إلى المدينة المنورة بواقع 4 رحلات أسبوعياً.

وأوضحت أنها تربط المملكة العربية السعودية بـ 60 وجهة على شبكة وجهاتها، تشمل 18 وجهة في أوروبا، و13 وجهة في شبه القارة الهندية، و7 وجهات في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، و7 وجهات في جنوب شرق آسيا، و5 وجهات في أفريقيا، و4 وجهات شمال آسيا، و4 وجهات في أمريكا الشمالية، ووجهتين في أستراليا.

وأشارت إلى أنها تسيّر رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية منذ مارس 2005 مع إطلاقها أول رحلة إلى الدمام، مشيرة إلى انه منذ ذلك الحين سافر أكثر من 12 مليون مسافر على متن الاتحاد للطيران.

وأوضحت «الاتحاد للطيران» أنه خلال السنوات الخمس الماضية من 2018 إلى 2022، سافر 1.4 مليون مسافر من وإلى جدة مما يجعلها أكثر الوجهات إشغالاً للاتحاد للطيران في المملكة تليها الرياض بـ 1.2 مليون مسافر خلال الفترة نفسها.

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