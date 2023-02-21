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الاقتصادي

أسهم اليابان تغلق منخفضة متأثرة بانكماش نشاط المصانع

شاشة تعرض الأسهم اليابانية
21 فبراير 2023 18:37

 أنهت أسواق الأسهم اليابانية معاملاتها على انخفاض اليوم الثلاثاء، إذ اهتزت ثقة المستثمرين بعد مسح للشركات أظهر أن نشاط الصناعات التحويلية في البلاد انكمش بأسرع وتيرة في 30 شهراً في فبراير. وتراجع المؤشر نيكاي 0.21 بالمئة ليغلق عند 27473.10 نقطة، وتصدرت أسهم السلع الاستهلاكية موجة الخسائر، إذ أشار ضعف بيانات المصانع إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد لا يزال متأثراً بانخفاض الطلب وضغوط التكاليف. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.11 بالمئة إلى 1997.46 نقطة. ومن ضمن الأسهم الأكثر تراجعاً على المؤشر نيكاي اليوم الثلاثاء جيه. فرونت ريتيلنج للمتاجر متعددة الأقسام الذي هبط 2.9 بالمئة وتاكاشيمايا الذي نزل 2.6 بالمئة. وشملت الأسهم الأكثر صعوداً يوكوهاما رابر لصناعة الإطارات وزاد 5.4 بالمئة، ونيبون بيبر إندستريز وارتفع 4.90 بالمئة. وكشفت بيانات، صدرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان انكمش لرابع شهر على التوالي. بينما توسع نشاط قطاع الخدمات للشهر السادس في أعقاب تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

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انكماش نشاط المصانع في اليابان بأسرع وتيرة خلال 30 شهراً
المصدر: رويترز
المؤشر توبكس الياباني
الاقتصاد الياباني
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