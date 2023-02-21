الذهب يتراجع والمستثمرون يترقبون توجهات الفائدة الأميركية

تحرك الذهب في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء مع امتناع المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الخاصة بأسعار الفائدة. وانخفض الذهب 0.1 في المئة إلى 1838.66 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة من 06.57 بتوقيت جرينتش، فيما يجري تداوله في نطاق سبعة دولارات. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1846.70 دولار. وتثني أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب. سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها خسرت منذ ذلك الحين نحو ستة بالمئة بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأميركي وتوازن سوق العمل، ما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول. وسيصدر محضر اجتماع السياسة الأخير للمركزي الأميركي غداً الأربعاء. وتتوقع أسواق المال أن يرفع البنك أسعار الفائدة القياسية فوق خمسة في المئة بحلول مايو، وإلى ذروة 5.3 بالمئة في يوليو. ويترقب المستثمرون كذلك بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة، ما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 في المئة إلى 21.72 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 في المئة إلى 924.88 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8 في المئة إلى 1498.72 دولار.