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الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض

امرأة تمر أمام بورصة ميلانو
21 فبراير 2023 18:04

فتحت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء على انخفاض مع تأثير توقعات حذرة من بنك إتش.إس.بي.سي على المؤشر ستوكس 600، فيما خفف الأداء الباعث على التفاؤل لأسهم شركة إنجي بعض الخسائر، بعد أن أعلنت شركة الطاقة الفرنسية عن أرباح سنوية كبيرة. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة في الساعة الأولى من التداول. وتراجعت أسهم إتش.إس.بي.سي، أكبر بنك في أوروبا، واحداً بالمئة وسط توقعاته الحذرة التي دفعت المستثمرين إلى التفكير، فيما إذا كانت استفادته من أسعار الفائدة المرتفعة قد تجاوزت ذروتها بالفعل على الرغم من قفزة بلغت 92 بالمئة لأرباحه ربع السنوية. وارتفع سهم إنجي إس.إيه خمسة بالمئة بعد الإعلان عن زيادة كبيرة في الأرباح لعام 2022 وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء. ودعم سهم إنجي مؤشر قطاع المرافق الأوروبي ليرتفع 0.4 بالمئة، مما جعله الرابح الأكبر لليوم. وهبط مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 1.1 بالمئة. وشهدت الأسهم الأوروبية تحسناً كبيراً في الآونة الأخيرة، إذ ارتفع المؤشر ستوكس 600 أكثر من تسعة بالمئة وسط تحسن الأحوال الجوية وتحسن التوقعات الاقتصادية ورفع الصين لقيود مكافحة كورونا. وقفزت أسهم سميث اند نفيو 3.6 بالمئة بعد أن توقعت صانعة الأجهزة الطبية البريطانية نمواً كبيراً في الإيرادات السنوية. وانخفض سهم كابجيميني 0.4 بالمئة بعد أن توقعت مجموعة استشارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية تباطؤ نمو الإيرادات لعام 2023.

المصدر: رويترز
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مؤشر ستوكس
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