تعاون بين «دي بي ورلد» و«كاسبيان كونتينرز» لرقمنة التجارة

دبي (الاتحاد) - أبرمت «دي بي ورلد» اتفاقية تعاون مع «كاسبيان كونتينرز إس أيه» (Caspian Containers SA)، الشركة التابعة لمجموعة «إنتجرال بتروليوم» (Integral Petroleum Group). وتهدف الاتفاقية إلى دعم مسار رقمنة التجارة في منطقة بحر قزوين الكبرى ودول في أفريقيا تشمل المغرب وتونس، باستخدام التقنيات المبتكرة من أجل حجز البضائع وتتبّع مسارها بنقرة زر واحدة. ويتمكّن أصحاب البضائع بفضل الخدمات التي تقدّمها منصة «سي ريتس» الرقمية التابعة لـ «دي بي ورلد» من مقارنة عروض الأسعار لعدد من المزوّدين واتخاذ قرارات صائبة بشأن المسار الأمثل التي ستسلكه بضائعهم، حيث تتيح لهم تحديد وحجز المسارات التجارية للشحن في ثوانٍ معدودة. وباعتبارها وكيل الشحن الرقمي، ستمكّن منصة «سي ريتس» متعاملي شركة «كاسبيان كونتينرز إس أيه» من مراقبة حالة حاويات الشحن ومسار حركتها في أي وقت خلال رحلتها، مما يوفر الوضوح الكلي لحركة البضائع والمتابعة الفعّالة لمسارها من بلد المنشأ إلى المقصد. وتعمل هذه الشراكة على تقوية الروابط التجارية بشكل أكبر في الأسواق المتنامية لمنطقة بحر قزوين الكبرى وأفريقيا، فضلاً عن دعم رقمنة التجارة مع التركيز بشكل خاص على جذب المتعاملين للقيام بعمليات نقل البضائع في تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأفغانستان، بالإضافة إلى موزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب وتونس وغانا وكينيا في أفريقيا. ونتيجة لهذه الشراكة مع منصة «سي ريتس» من «دي بي ورلد»، سيتمكّن متعاملو شركة «كاسبيان كونتينرز إس أيه» من مقارنة عروض الأسعار لعدد من المزوّدين واتخاذ قرارات سليمة بشأنها في غضون دقائق معدودة، حيث تتم معالجة القصور المتمثل في عدم توافق المعايير في الكثير من بلدان منطقة بحر قزوين الكبرى وأفريقيا، فيما يتعلق بقطاعي النقل والخدمات اللوجستية، ما يجعل من الصعب على المتعاملين مقارنة الأسعار والخدمات من مختلف المزوّدين.