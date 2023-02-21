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الدولار عند أعلى مستوى خلال 6 أسابيع قبيل إعلان بيانات اقتصادية

الدولار عند أعلى مستوى خلال 6 أسابيع قبيل إعلان بيانات اقتصادية
21 فبراير 2023 14:08

حوم الدولار عند أعلى مستوى في ستة أسابيع قبيل إعلان بيانات اقتصادية قد تساعد في تحديد اتجاه أسعار الفائدة مستقبلاً، بينما انخفض اليورو قبيل إعلان بيانات شهرية بشأن نشاط شركات.

ورفعت بيانات قوية لسوق العمل الأميركية واستمرار التضخم في مستويات مرتفعة توقعات بمواصلة رفع الفائدة الأميركية، ودعمت ارتفاع الدولار هذا الشهر.

ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل زيادة لرابع أسبوع على التوالي، وصعد 1.7 بالمئة منذ بداية فبراير، لكنه استقر عند نحو 104 متراجعا عن أعلى مستوى في ستة أسابيع سجله يوم الجمعة عند 104.67.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6878 دولار، متخليا عن بعض المكاسب التي حققها في اليوم السابق.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.20065 دولار، لكنه حقق أداء أفضل أمام اليورو وجرى تداوله مقابل 88.81 بنس.

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