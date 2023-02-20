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الاقتصادي

انطلاق قمة أبوظبي الاقتصادية 28 فبراير

دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي
21 فبراير 2023 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق أعمال قمة أبوظبي الاقتصادية التي تستضيفها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وتنظمها «إيكونوميست إمباكت»، في 28 فبراير 2023، بمشاركة واسعة لخبراء حكوميين ومختصين بارزين في مجالات الأعمال والمال والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للنمو والتطور.
وتتطلع القمة التي تعقد تحت شعار «استشراف المستقبل: الآفاق الجديدة للنمو الاقتصادي»، لرسم ملامح جديدة للمشهد الاقتصادي العالمي، والوقوف على أبرز التغيرات الاقتصادية التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، والنظر في الاستراتيجيات والحلول للاستفادة من أحدث الاتجاهات الواعدة، بما فيها الرقمنة والاستدامة.
وسيستقطب الحدث أكثر من 25 متحدثاً، و300 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك قطاعات المال والأعمال والتكنولوجيا.
وستسلط القمة الضوء على المزايا الفريدة للشرق الأوسط ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجه الخصوص، لكونها منطقة ذات نمو سكاني مطرد.
وسيكون التأثير المتبادل بين الحكومة والقطاع الخاص موضوعاً ثابتاً، إذ إن دور القطاع الخاص في التجارة والاستثمار يعتبر محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، ولابد للدول في جميع أنحاء العالم أن تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير مستوى معين من الدعم والتنظيم حتى يكون النمو الاقتصادي متوازياً. وسيتناول المتحدثون والمحاورون الخيارات المتاحة أمام الحكومات.

أبوظبي
الإمارات
دائرة التنمية الاقتصادية
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