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ائتلاف «طاقة» و«إنجي» يفوز بتطوير محطة «المرفأ M2»

ائتلاف «طاقة» و«إنجي» يفوز بتطوير محطة «المرفأ M2»
21 فبراير 2023 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ترسية مشروع محطة «المرفأ M2»، لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون على الائتلاف الفائز بتطوير المشروع، والذي يضمّ كلاً من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة «إنجي»، بحيث سوف تستحوذ شركة «طاقة» على النصيب الأكبر من أسهم المشروع، وتتولى مهام تشغيل وصيانة المحطة. وقد وقعت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» اتفاقية شراء المياه مع كل من «طاقة» و«إنجي».
وستعمل محطة «المرفأ M2» للتناضح العكسي منخفضة الكربون على إنتاج 120 مليون جالون يومياً (حوالي 550.000 متر مكعب يومياً)، وهو ما يكفي لتلبية الطلب على الماء لحوالي 210.000 منزل في إمارة أبوظبي. وتعدُّ محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون أكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 96% مقارنة بمحطات التحلية الحرارية التقليدية، كما أنها تُسهم في خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بتحلية المياه بنسبة تزيد على 85%.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: «نتطلع إلى التعاون الاستراتيجي مع كل من (طاقة) و(إنجي)، لتطوير ثالث أكبر محطة لتحلية المياه بالتناضح العكسي منخفضة الكربون في الدولة. سيسهم مشروع تطوير محطة المرفأ لتحلية المياه بالتناضح العكسي في تمكين شركة مياه وكهرباء الإمارات من تسريع مبادرتها الاستراتيجية الرامية إلى فصل عمليات تحلية المياه عن توليد الكهرباء، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي.
وقال فريد العولقي، المدير التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «تعد (طاقة) شركة المرافق المتكاملة الرائدة منخفضة الكربون في أبوظبي، وهي تفخر بكونها مساهماً رئيسياً في مشروع محطة (المرفأ M2) التي ستساهم بشكل فاعل في جهود دولة الإمارات نحو إزالة الكربون، ودعم استراتيجية الأمن المائي طويلة الأمد للدولة».

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