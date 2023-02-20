زيادة في صادرات النرويج من المأكولات البحرية إلى الإمارات

دبي (الاتحاد)

احتفى المجلس النرويجي للمأكولات البحرية، خلال مشاركته في معرض جلفود 2023 بدبي، بـ25 عاماً من التواجد والتعاون مع الإمارات، والاستفادة من حضوره التجاري الكبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز المزيد من النمو والتوسع في المنطقة. وقال ستين آرني روزنيس، سفير النرويج لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «هناك توافق كبير بالنسبة للعرض والطلب بين الأسواق النرويجية والشرق أوسطية، ولدى المجلس النرويجي للمأكولات البحرية فرصة فريدة لتوسيع حضوره والارتقاء بجودة المأكولات البحرية في المنطقة. بدأ تاريخ التصدير المستمر منذ 25 عاماً إلى الإمارات، ويعود إلى عام 1998 - عندما تم شحن 200 طن من سمك السلمون - ليشهد بعد ذلك مزيداً من النمو الهائل في السنوات التالية. وفي عام 2022 وحده، جلب المجلس النرويجي للمأكولات البحرية أكثر من 40 مليون وجبة إلى الإمارات العربية المتحدة - ونحو ثلاثة أضعاف هذا الرقم إلى المنطقة على نطاق أوسع».

وأضاف: «لا تزال منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكبر الأسواق نمواً بالنسبة للمجلس النرويجي للمأكولات البحرية، ويسعدنا الحفاظ على مثل هذه العلاقات الإيجابية والطويلة مع الشركاء المحليين حيث نواصل توريد المأكولات البحرية النرويجية المتوائمة مع المعايير الغذائية العالية وأهداف الاستدامة على المدى الطويل ضمن المنطقة». وتعليقاً على مستقبل المجلس النرويجي للمأكولات البحرية في الشرق الأوسط، قال أورجان كييرفيك أولسن، رئيس الأسواق الناشئة في المجلس النرويجي للمأكولات البحرية: «نحن وصلنا حالياً إلى منتصف الطريق في مشروع مدته أربع سنوات، ونشهد استمرار التعاون مع الشركاء والمستثمرين المحليين في الأسواق الحالية. وينصب تركيزنا في عام 2023 على تعزيز العلاقات التجارية مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع وضع أهداف على المدى الطويل تتمثل في تقديم المأكولات البحرية النرويجية الممتازة في جميع الأسواق الإقليمية المحيطة».

وأضاف: «نريد مواصلة العمل مع كبار الطهاة في المنطقة وتجار التجزئة والهيئات الحكومية لضمان التسليم المستدام لمنتجاتنا، ونأمل في تقديم المزيد من المأكولات البحرية التي تشتهر بها دولتنا، ومنها سمك القد النرويجي، في أقرب وقت».