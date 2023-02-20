83 شركة فرنسية تعرض فرصاً في قطاع الأغذية والمشروبات

دبي (وام)

أعلنت الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً «بيزنس فرانس» عن مشاركة 83 شركة فرنسية في معرض «جلفود 2023» في دبي أمس، لعرض أفضل الابتكارات والخبرات الفرنسية، والفرص المتاحة بقطاع الأغذية والمشروبات.

وقالت فلافي باكاي، مديرة مكتب بيزنس فرانس في الإمارات إن المنتجين الفرنسيين في معرض جلفود يسعون إلى تعزيز العلاقات مع الشركات الإقليمية التي تشاركهم ذات الالتزام بالجودة والشراكات الأخلاقية، تماشياً مع سعي دولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بمستوى صناعة الأغذية والمشروبات في المنطقة.

وقالت، إن الإمارات تُعد سوقاً رئيساً للمأكولات والمشروبات الفرنسية، فضلاً عن كونها منصة للشركات الفرنسية لتوسيع وجودها في الشرق الأوسط. وذلك بفضل ما تتمتع به من سمعة كوجهة للذواقة، بالإضافة إلى الطلب والإقبال الكبيرين على الأغذية والمشروبات الفرنسية، مؤكدة أن فرنسا تعتبر مشاركاً تاريخياً في معرض جلفود، حيث لم تفوت أي دورة منذ أول مشاركة قبل أكثر من 30 عاماً.

وقدرت الصادرات الغذائية الفرنسية إلى الإمارات في عام 2021 بـ 311 مليون يورو، بزيادة بنسبة 17 % بفضل التوجه المتنامي نحو خيارات استهلاكية أكثر استنارة ووعياً وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة بنسبة 40% لواردات المشروبات وزيادة بنسبة 17% لواردات منتجات الألبان، وفقاً لنتائج التجارة الخارجية للحكومة الفرنسية عام 2021.