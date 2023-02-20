مشاركون في «جلفود» لـ«الاتحاد»: الإمارات تعيد الزخم العالمي لقطاع الأغذية بعد عامين من «الجائحة»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد مشاركون في الدورة الثامنة والعشرين في معرض «جلفود» التي انطلقت في مركز دبي التجاري، أمس، بمشاركة 5 آلاف شركة عالمية من 125 دولة، أن دولة الإمارات نجحت في إعادة الزخم العالمي لقطاع الأغذية الذي واجه خلال السنوات الثلاث الماضية تحديات عديدة، أبرزها جائحة «كوفيد - 19» والحرب الروسية الأوكرانية والضغوط التي تواجه سلاسل التوريد.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن الدورة الحالية مع معرض «جلفود»، تسهم بشكل كبير في إعادة رسم خريطة قطاع الأغذية والمشروبات عالمياً، من خلال تعزيز اتصال الموردين والتجار في والمستهلكين، فضلاً عن مناقشة التحديات التي فرضتها الأوضاع الصحية والجيوسياسية، وكذلك الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ويشهد المعرض مشاركة العديد من الشركات الإماراتية والعالمية التي تبحث عن فرص التوسع والانطلاق نحو أسواق جديدة.

وأكد آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، أن المشاركة في معرض «جلفود» مهمة للغاية للتعرف من خلاله على توجهات القطاع على صعيد المنتجات والتصنيع وسلاسل التوريد، في حدث سنوي فريد.

وأضاف أن مجموعة أغذية التي أجرت 6 استحواذات، خلال السنوات القليلة الماضية، تشارك في المعرض للتعريف بمنتجاتها من جهة واستراتيجيتها الطموحة التي تستهدف التحول إلى لاعب إقليمي رئيسي في قطاع الأغذية والمشروبات، مشيراً إلى أن المجموعة حققت تقدماً كبيراً في استراتيجية الخمسية حتى الآن، وتواصل العمل في هذا الاتجاه، من خلال توسيع حجم أعمال الشركات الست التي استحوذنا عليها في الفترة الماضية، وفي الوقت ذاته نواصل استكشاف الفرص المناسبة لاستراتيجية أعمالنا.

وحول أسواق المجموعة، أشار سميث إلى أن السوق الإمارات يشكل حالياً نحو 50% من عائدات المجموعة مقارنة مع 85% قبل سنوات قليلة، وذلك بعد أن تمكنت المجموعة من توسيع محفظتها ووجودها في أسواق خارجية مختلفة، أبرزها السوق المصري الذي تبلغ حصة إيرادات المجموعة منه 20%، وكذلك سوق الأردن، مشيراً إلى أن منتجات المجموعة تتنشر في العديد من الأسواق في آسيا، مثل الهند وإندونيسيا وسريلانكا وبنجلادش.

تحديات سلاسل التوريد

وفيما يتعلق بسلاسل التوريد، أشار سميث إلى أنها لا تزال تواجه تحديات وتقلبات، فبعد جائحة «كوفيد - 19» واجهنا أزمة الأوضاع الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، ومن المتوقع أن تتواصل هذه التحديات، لكن في المقابل فإن المجموعة ومن خلال تنوع محفظتها ومصادرها وأسواق التوريد، فإنها تتمتع بالمرونة الكافية للتعامل مع تحديات سلاسل التوريد.

وأشار إلى دولة الإمارات ومن خلال بنيتها التحتية واستراتيجيتها للأمن الغذائي، فقد رسخت موقعها لتكون مركزاً محورياً للتسهيل التجارة، وتمكين سلاسل التوريد والتجارة عبر الحدود، الأمر الذي يعزز من قدرات الشركات الإماراتية في المجالات المختلفة.

الإنتاج والتصدير

بدوره، قال سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية، إن إجمالي عدد الشركات العاملة في المدينة حالياً يبلغ ما يتجاوز 800 شركة، تشمل ما يتجاوز 300 مصنع دخلت حيز الإنتاج في قطاعات مختلفة.

وأشار إلى أن «المدينة سجلت نمواً بنسب وصلت إلى 10% بالعدد المصانع المنتجة العاملة والمنضمة للمدينة مقارنة بعام 2021»، لافتاً إلى أن «إجمالي الشركات التي تعمل بالمدينة منها ما يعمل في عمليات الإنتاج والتصدير لمختلف أسواق العالم انطلاقاً من موقعها في المدينة أو بعض الشركات التي تعمل بالمدينة من خلال مساحات للمستودعات الخاصة بها».

وأضاف أن «المدينة تتوقع استقطاب العديد من الشركات الجديدة في قطاعات مختلفة للعمل من خلالها للاستفادة من الميزات الجديدة التي تتيحها الدولة حالياً للمصدرين والمصنعين، من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الأخيرة التي تم توقيعها مع دول مختلفة، من أبرزها الهند، والتي توفر للشركات التي تعمل بالدولة التوسع بمنتجاتها بالأسواق المختلفة مع تسهيلات مختلفة تتيحها تلك الاتفاقيات».

وأوضح أن «المدينة ستضاف إليها مزايا جديدة من خلال محطة دبي الصناعية للشحن التي من المتوقع افتتاحها خلال العام الجاري ضمن مشروع قطار الاتحاد، والتي ستمنح الشركات العاملة في المدينة مزايا الشحن والنقل البري لمناطق مختلفة في الدولة، إضافة إلى سرعة الوصول للموانئ المختلفة في الدولة، إضافة للمزايا المتاحة حالياً من خلال القرب الجغرافي من منطقة موانئ جبل علي، ومطار آل مكتوم».

الابتكارات الجديدة

قال رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة إفكو، إن معرض «جلفود» يُعد منصة عالمية مهمة جداً لجميع العاملين في مجال صناعة الأغذية، مع وجود أكثر من 5000 شركة من 125 دولة، وأفضل مكان لعرض المنتجات، وتعزيز شبكة العلاقات، واستعراض الابتكارات الجديدة في الصناعة، مشيراً إلى مشاركة المجموعة في المعرض منذ دورته الأولى.

ولفت إلى أن 2023 يشكل عاماً جديداً من النمو والتوسع للمجموعة، سواء على صعيد تطوير خطوط الإنتاج القائمة أو التوسع في المنتجات الجديدة، والابتكارات، مؤكداً أن المجموعة تعمل وفق خط استراتيجية للنمو على صعيد العمليات، وكذلك على صعيد الأسواق فبالإضافة إلى السوق المحلي تتوسع المجموعة في أسواق خارجية عدة، تغطي المنطقة العربية وآسيا وأفريقيا.