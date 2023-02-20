%46 نمو صادرات الأغذية الإيطالية إلى الإمارات

دبي (الاتحاد)

نمت قيمة الصادرات الإيطالية للأغذية الزراعية إلى الإمارات خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام بنحو 46% لتصل إلى 400 مليون يورو، فيما نمت الصادرات الغذائية الإيطالية حول العالم 17% لتبلغ 60 مليار يورو.

جاء ذلك في إحصائيات تم استعراضها خلال افتتاح معالي وزير الزراعة والغابات والسيادة الغذائية الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا، ورئيس وكالة التجارة الإيطالية ماتيو زوباس، الجناح الإيطالي في معرض جلفود 2023 بدبي أمس، بمشاركة 180 عارضاً.

قال ماتيو زوباس في بيان: «يعرض الجناح أحدث منتجات وابتكارات الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة خلال المعرض، ونحن فخورون بأن صادرات المنتجات الغذائية الإيطالية إلى الإمارات حققت نمواً مضاعفاً في عام 2022. ومع شعار (الاستدامة هي الاستدامة الإيطالية)، نحن ملتزمون هذا العام بتعزيز المزيد من (الشراكات المستدامة بين إيطاليا والإمارات). وسيكون هذا أيضاً إحدى مساهماتنا الملموسة في جدول أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر (كوب 28) القادم والذي تستضيفه دولة الإمارات في وقت لاحق من هذا العام». وذكر أن الزراعة الإيطالية سجلت على مدى العقد الماضي، انخفاضاً بنحو 32% في استخدام مواد المكافحة الضارة، ما يؤكد مكانتها باعتبارها أكثر البلدان استدامة في أوروبا، كما تعد الصناعة الإيطالية التي تبلغ انبعاثاتها 30 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون وهي نسبة أكثر امتثالاً من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

واستكمل: «تلعب الزراعة العضوية دوراً أساسياً في المساعدة على الحفاظ على خصوبة التربة وفي مواجهة تغير المناخ والبيئة وفقدان التنوع البيولوجي، مع 17.4% من إجمالي المساحة الزراعية المخصصة للزراعة الحيوية (2.1 مليون هكتار، بنسبة تزيد على 79% من عام 2012)، إذ تعد إيطاليا إحدى أكثر الدول الأوروبية التي تضم أكبر عدد من الشركات العاملة في القطاع المنتجات العضوية ما يقدر بأكثر من 80 ألف شركة».

وفيما يتعلق بشهادات جودة المنتجات، قال: «تمتلك إيطاليا 842 تصنيفاً معتمداً، وتحتل المرتبة الأولى في أوروبا لمنتجات الزراعة الغذائية وزراعة الكروم المسجلة والمحمية، والتي تسهم في 21% من الصادرات في صناعة الزراعة الغذائية الإيطالية».