الثلاثاء 21 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

%46 نمو صادرات الأغذية الإيطالية إلى الإمارات

فرانشيسكو لولوبريجيدا يفتتح الجناح الإيطالي في جلفود (من المصدر)
21 فبراير 2023 02:11

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية

نمت قيمة الصادرات الإيطالية للأغذية الزراعية إلى الإمارات خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام بنحو 46% لتصل إلى 400 مليون يورو، فيما نمت الصادرات الغذائية الإيطالية حول العالم 17% لتبلغ 60 مليار يورو.
جاء ذلك في إحصائيات تم استعراضها خلال افتتاح معالي وزير الزراعة والغابات والسيادة الغذائية الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا، ورئيس وكالة التجارة الإيطالية ماتيو زوباس، الجناح الإيطالي في معرض جلفود 2023 بدبي أمس، بمشاركة 180 عارضاً.
قال ماتيو زوباس في بيان: «يعرض الجناح أحدث منتجات وابتكارات الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة خلال المعرض، ونحن فخورون بأن صادرات المنتجات الغذائية الإيطالية إلى الإمارات حققت نمواً مضاعفاً في عام 2022. ومع شعار (الاستدامة هي الاستدامة الإيطالية)، نحن ملتزمون هذا العام بتعزيز المزيد من (الشراكات المستدامة بين إيطاليا والإمارات). وسيكون هذا أيضاً إحدى مساهماتنا الملموسة في جدول أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر (كوب 28) القادم والذي تستضيفه دولة الإمارات في وقت لاحق من هذا العام». وذكر أن الزراعة الإيطالية سجلت على مدى العقد الماضي، انخفاضاً بنحو 32% في استخدام مواد المكافحة الضارة، ما يؤكد مكانتها باعتبارها أكثر البلدان استدامة في أوروبا، كما تعد الصناعة الإيطالية التي تبلغ انبعاثاتها 30 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون وهي نسبة أكثر امتثالاً من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
واستكمل: «تلعب الزراعة العضوية دوراً أساسياً في المساعدة على الحفاظ على خصوبة التربة وفي مواجهة تغير المناخ والبيئة وفقدان التنوع البيولوجي، مع 17.4% من إجمالي المساحة الزراعية المخصصة للزراعة الحيوية (2.1 مليون هكتار، بنسبة تزيد على 79% من عام 2012)، إذ تعد إيطاليا إحدى أكثر الدول الأوروبية التي تضم أكبر عدد من الشركات العاملة في القطاع المنتجات العضوية ما يقدر بأكثر من 80 ألف شركة».
وفيما يتعلق بشهادات جودة المنتجات، قال: «تمتلك إيطاليا 842 تصنيفاً معتمداً، وتحتل المرتبة الأولى في أوروبا لمنتجات الزراعة الغذائية وزراعة الكروم المسجلة والمحمية، والتي تسهم في 21% من الصادرات في صناعة الزراعة الغذائية الإيطالية».

الإمارات
إيطاليا
دبي
معرض جلفود
جلفود
آخر الأخبار
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
الإمارات
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
اليوم 02:24
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
الإمارات
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
اليوم 02:24
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
الإمارات
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
اليوم 02:24
حامد بن زايد يتفقد إحدى القطع المشاركة خلال جولته في المعرض (تصوير: عبدالله النيادي وراشد المنصوري)
الإمارات
حامد بن زايد: «نافدكس» منصة عالمية متخصصة للشركات الوطنية والدولية
اليوم 02:24
6% انخفاض معدلات الطلاق في أبوظبي
الإمارات
6% انخفاض معدلات الطلاق في أبوظبي
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©