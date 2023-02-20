«بلدية دبي» تعرض خلال «جلفود» مبادراتها في قطاع الغذاء

دبي (الاتحاد)

تستعرض بلدية دبي، خلال مشاركتها في «جلفود»، جهودها في مجال سلامة وجودة وصحة الأغذية، وأهم إجراءاتها الخدمية والرقابية لضمان سلامة الأغذية المتداولة وتطبيق أفضل معايير الجودة.

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن معرض الخليج للأغذية يُعد أحد أكبر معارض الأغذية في العالم؛ وهو منصة عالمية لتبادل أحدث التجارب والمعارف والابتكارات والاتجاهات العالمية والمستقبلية في مجال صناعة وإنتاج الأغذية ومتطلبات وطرق تداولها. كما تحرص البلدية على المشاركة فيه، لكونه أكبر تجمّع لمنتجي الأغذية ومورديها الذين يسعون من خلاله إلى بحث ومناقشة الفرص والحلول المبتكرة والمتقدمة في النظام البيئي والغذائي المستدام على ضوء المتغيرات العالمية.

وقال: «تُركز البلدية من خلال مشاركتها في المعرض على تمكين تجّار ومورّدي المواد الغذائية من التعرف على أحدث معايير جودة وسلامة الغذاء وطرق الالتزام بها، فضلاً عن تعريفهم بالخدمات والمبادرات البارزة التي تقدمها البلدية في هذا المجال على مستوى إمارة دبي، التي تُعدُّ مركزاً محورياً في الاقتصاد الإقليمي والعالمي في قطاع الأغذية».

وتابع داوود الهاجري: «تكمن أهمية ضمان سلامة الأغذية في كونها مسألة لها تأثير مباشر على صحة الأفراد وسمعة إمارة دبي، وبالتالي ضمان امتثال جميع المؤسسات الغذائية للمعايير والمقاييس التي نضعها على رأس أولوياتنا، حيث تلتزم بلدية دبي بتعزيز مستويات الثقة بسلامة الغذاء من خلال نظم متكاملة مع أفضل الممارسات المحلية والدولية. كما نقوم بإعداد واستخدام إجراءات رقابية موحدة على مؤسسات الأغذية المستوردة في دبي، بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المستوردة، والأنشطة والمنتجات الغذائية، إضافةً إلى تعزيز الوعي بسلامة الأغذية وضمان أعلى معايير النظافة الغذائية في المدينة».