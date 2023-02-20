الثلاثاء 21 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«بلدية دبي» تعرض خلال «جلفود» مبادراتها في قطاع الغذاء

جناح البلدية في المعرض (من المصدر)
21 فبراير 2023 02:10

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية

تستعرض بلدية دبي، خلال مشاركتها في «جلفود»، جهودها في مجال سلامة وجودة وصحة الأغذية، وأهم إجراءاتها الخدمية والرقابية لضمان سلامة الأغذية المتداولة وتطبيق أفضل معايير الجودة.
وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن معرض الخليج للأغذية يُعد أحد أكبر معارض الأغذية في العالم؛ وهو منصة عالمية لتبادل أحدث التجارب والمعارف والابتكارات والاتجاهات العالمية والمستقبلية في مجال صناعة وإنتاج الأغذية ومتطلبات وطرق تداولها. كما تحرص البلدية على المشاركة فيه، لكونه أكبر تجمّع لمنتجي الأغذية ومورديها الذين يسعون من خلاله إلى بحث ومناقشة الفرص والحلول المبتكرة والمتقدمة في النظام البيئي والغذائي المستدام على ضوء المتغيرات العالمية.
وقال: «تُركز البلدية من خلال مشاركتها في المعرض على تمكين تجّار ومورّدي المواد الغذائية من التعرف على أحدث معايير جودة وسلامة الغذاء وطرق الالتزام بها، فضلاً عن تعريفهم بالخدمات والمبادرات البارزة التي تقدمها البلدية في هذا المجال على مستوى إمارة دبي، التي تُعدُّ مركزاً محورياً في الاقتصاد الإقليمي والعالمي في قطاع الأغذية».
وتابع داوود الهاجري: «تكمن أهمية ضمان سلامة الأغذية في كونها مسألة لها تأثير مباشر على صحة الأفراد وسمعة إمارة دبي، وبالتالي ضمان امتثال جميع المؤسسات الغذائية للمعايير والمقاييس التي نضعها على رأس أولوياتنا، حيث تلتزم بلدية دبي بتعزيز مستويات الثقة بسلامة الغذاء من خلال نظم متكاملة مع أفضل الممارسات المحلية والدولية. كما نقوم بإعداد واستخدام إجراءات رقابية موحدة على مؤسسات الأغذية المستوردة في دبي، بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المستوردة، والأنشطة والمنتجات الغذائية، إضافةً إلى تعزيز الوعي بسلامة الأغذية وضمان أعلى معايير النظافة الغذائية في المدينة».

دبي
بلدية دبي
الإمارات
جلفود
معرض جلفود
آخر الأخبار
أشخاص بعد وقوع زلزال في أنطاكيا في مقاطعة هاتاي بتركيا مساء أمس
عربي ودولي
قتلى وإصابة 200 في زلزال جديد على الحدود التركية السورية
اليوم 07:25
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
الإمارات
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
اليوم 02:24
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
الإمارات
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
اليوم 02:24
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
الإمارات
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
اليوم 02:24
حامد بن زايد يتفقد إحدى القطع المشاركة خلال جولته في المعرض (تصوير: عبدالله النيادي وراشد المنصوري)
الإمارات
حامد بن زايد: «نافدكس» منصة عالمية متخصصة للشركات الوطنية والدولية
اليوم 02:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©