مليار درهم عائدات «دبي المالي العالمي»

حسام عبدالنبي (دبي)

سجل مركز دبي المالي العالمي، نمواً قياسياً خلال العام الماضي، حيث ارتفع العدد الإجمالي للشركات المسجلة النشطة إلى 4377 شركة، بزيادة %20 مقارنة مع 3644 شركة في عام 2021، بعد تسجيل 1084 شركة جديدة، وتجاوزت العائدات الإجمالية للمركز مليار درهم في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشائه، بعد أن ارتفعت إيراداته %18 لتصل إلى 1.06 مليار درهم مُقابل 897 مليون درهم في عام 2021. وزادت الأرباح التشغيلية %19 إلى 679 مليون درهم، مُقابل 573 مليون درهم في عام 2021، وتجاوزت قيمة إجمالي الأصول 15.3 مليار درهم، ما يعكس الملاءة المالية القوية للمركز. وسجل المركز خلال عام 2022 أفضل أداء له على الإطلاق من صافي المساحات التجارية الإضافية المستأجرة، بتسجيل 809 آلاف قدم مربعة من المساحات المستأجرة، مقارنة بـ 349 ألف قدم مربعة في عام 2021.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن النمو الاستثنائي المتواصل لمركز دبي المالي العالمي يؤكد مكانة دبي الرائدة وتصدرها للقطاع المالي في المنطقة، بناءً على قدرته على التكيف والانطلاق نحو خلق الفرص لتجاوز متغيرات الاقتصادات العالمية، مستنداً في ذلك إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لتحويل دبي إلى واحدة من أكبر المراكز المالية العالمية في العالم، ليواصل المركز عبر نموه القوي إسهامه في تحقيق هدف أجندة دبي الاقتصادية D33 بتحويل دبي إلى واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف سمّوه: «يُظهر أداء مركز دبي المالي العالمي المتنامي مستوياته التنافسية عبر استقطابه المتواصل لشركات الابتكار الهادفة إلى تحقيق النمو والتوسع في الاقتصادات الناشئة لتلبية احتياجات السوق للمنتجات والخدمات المالية المتكاملة بمعايير تنافسية، حيث تشكل التكنولوجيا المالية جزءاً أساسياً من جميع القطاعات مستقبلاً، ما يعني أن الخطوات الطموحة التي تتخذها دولة الإمارات لدعم مستقبل قطاع الخدمات المالية كفيلة بخلق فرص وتحقيق إنجازات ملحوظة تحفز النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم».

الأصول المصرفية

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج أعمال المركز، إن إجمالي قيمة الأصول المصرفية المحجوزة في مركز دبي المالي العالمي استقر عند 199 مليار دولار، وارتفع إجمالي عمليات الإقراض التي أجرتها شركات المركز المالي إلى 166 مليار دولار مُرتفعة بنسبة 54%. وأضاف أنه ترسيخاً لمكانته مركزاً عالمياً لإدارة الثروات والأصول في الأسواق الناشئة، استثمر مديرو محافظ إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي بقيمة 164 مليار دولار في عام 2022 مُقابل 151 مليار دولار في عام 2021، وارتفع إجمالي رأس المال الاستثماري إلى 1.2 مليار دولار، بزيادة 78%، في حين بلغ إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة لقطاع التأمين 1.2 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في عام 2021، مشيراً إلى أنه من بين الشركات المُسجّلة البالغ عددها 4.377 شركة، يحتضن مركز دبي المالي العالمي 17 بنكاً من أصل أفضل 20 بنكاً في العالم، و25 من أصل أهم 30 بنكاً من البنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً، و5 من أصل أفضل 10 شركات تأمين، و5 من أصل أبرز 10 شركات في مجال إدارة الأصول، وغيرها العديد من شركات المحاماة والاستشارات الرائدة على مستوى العالم.

وذكر كاظم، أن مركز دبي المالي العالمي يواصل اجتذاب الشركات من مختلف أنحاء العالم واستقطاب صناديق التحوط التي تبحث عن وجهات جديدة للاستثمار، مستمراً في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ مكانة دبي المميزة مركزاً عالمياً للشركات المالية الرائدة وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار، حيث تتولى الشركات العاملة في المركز إدارة أصول تصل قيمتها إلى 445 مليار دولار، وهذا يؤكد أن دبي تجسد مجتمعاً آمناً للأعمال ومركزاً مالياً عالمياً رائداً.

وأضاف أن شركات التكنولوجيا المالية والابتكار في مركز دبي المالي العالمي جمعت تمويلاً بقيمة أكثر من 615 مليون دولار في عام 2022، حيث يمثل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار القطاع الأسرع نمواً في المركز باستقطابه 291 شركة، ليصل إجمالي الشركات إلى 686، حيث تتفاوت لتشمل طيفاً واسعاً من مستويات الأعمال والنشاط.

مركز عالمي للتكنولوجيا

قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن المركز شهد عاماً استثنائياً آخر واصل فيه التركيز على تنفيذ استراتيجيته لعام 2030، وانسجاماً مع رؤيته لقيادة مستقبل قطاع الخدمات المالية، قدّم المركز فرصاً استثنائية لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار بما يدعم نجاح ونمو الشركات الناشئة والشركات العالمية وشركات اليونيكورن، معرباً عن ثقته بأن استراتيجية المركز تُسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن تأكيد محورية دورنا ومكانتنا العالمية في قيادة قطاع الخدمات المالية.