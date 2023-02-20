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الاقتصادي

الإمارات تبحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع اسكتلندا

الزيودي وماكي خلال الاجتماع الافتراضي (من المصدر)
21 فبراير 2023 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

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عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية اجتماعاً ثنائياً مع معالي إيفان ماكي، وزير الأعمال والتجارة والسياحة والمشاريع في الحكومة الاسكتلندية، لمناقشة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وجاء لقاء الوزيرين عقب اجتماع جمعهما في اسكتلندا في ديسمبر 2022، والذي تم بعده تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات والبنود المتفق عليها. ومنذ ذلك الحين بدأ فريق عمل مشترك مشاورات بناءة مع أصحاب المصلحة من الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة النظيفة والمتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة والروبوتات، والأمن الغذائي، والمشاريع الصناعية، ودعم حاضنات الشركات الناشئة تحت مظلة مبادرة «الجيل التالي» من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تنفذها دولة الإمارات، بما يتيح للشركات الاسكتلندية الاستفادة منها.
كما ناقش الوزيران التقدم المحرز في مجالات التعاون التجارية والاستثمارية بين البلدين واتفقا على مواصلة دعم وتحفيز المبادرات والمشاريع المشتركة، كما اتفقا على مواصلة اللقاءات خلال الفترة القادمة لمتابعة إنجاز هذه المشاريع والمبادرات.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة الصديقة تجمعهما روابط استراتيجية وعلاقات اقتصادية قوية وشراكة متنوعة ومستدامة، وذلك في ضوء الحرص المتبادل من القيادة الرشيدة في البلدين على تنميتها في مختلف المجالات والمستويات، بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأشار معاليه إلى أن اسكتلندا تعد وجهة مهمة وثرية بالفرص التجارية والاستثمارية ضمن المملكة المتحدة، وفي هذا الإطار نحرص على فتح مجالات أوسع للتجارة والاستثمار أمام مجتمعي الأعمال في الجانبين، بما يعزز من زيادة الاستثمارات المتبادلة، وبما يسهم في إقامة شراكات اقتصادية وتجارية جديدة.
وأضاف معاليه: «تعد المملكة المتحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار أمريكي) خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة مع 2021».
وبحث الجانبان خلال الاجتماع تطوير الاستثمار المشترك بين الإمارات واسكتلندا في مجالات التجارة والزراعة والطاقة والسياحة والتكنولوجيا والفضاء، وتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير المزيد من الحوافز والممكنات لمجتمعي الأعمال لدى الجانبين، بما يعزز من زيادة ونمو التبادل التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن اسكتلندا استحوذت على ما نسبته 9% من إجمالي صادرات المملكة المتحدة لدولة الإمارات، وكذلك 5% من إجمالي واردات المملكة المتحدة من الإمارات خلال عام 2021، وذلك بقيمة تتجاوز 520 مليون دولار من إجمالي تجارة المملكة المتحدة السلعية مع الإمارات.
وبلغت قيمة الواردات الإماراتية من الأسواق الاسكتلندية أكثر من 1.4 مليار درهم (388 مليون دولار أمريكي)، و485 مليون درهم (132 مليون دولار) إجمالي الصادرات الإماراتية إلى اسكتلندا خلال عام 2021.
كما اطلع معاليه الجانب الاسكتلندي على المقومات والممكنات التي توفرها بيئة التجارة والاستثمار في دولة الإمارات، والتي تشهد تطوراً مستمراً، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والتجارية التي انتهجتها الدولة خلال المرحلة الماضية، ومن أبرزها تعزيز الانفتاح على العالم وإقامة شراكات تجارية مع الأسواق الاستراتيجية، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية العالمية، الأمر الذي ساهم في زيادة ونمو التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، والتي سجلت أكثر من 2.2 تريليون درهم في عام 2022.

اسكتلندا
الإمارات
التعاون الاقتصادي
ثاني الزيودي
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