‏«أبوظبي العالمي» يبرم اتفاقية شراكة مع «زاند بنك»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع سوق أبوظبي العالمي، و«زاند بنك»، اتفاقية شراكة لتقديم خدمات مصرفية تفضيلية تدعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وتركز الاتفاقية على تسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الأصول الافتراضية والصناديق والمؤسسات. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين مجتمع سوق أبوظبي العالمي والشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في السوق، من خلال توفير خدمات قيّمة ومخصصة لهم من بينها خدمة «سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة» و«منصة زاند الرقمية».

وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل كل من سوق أبوظبي العالمي و «زاند بنك» على تحفيز فرص العمل في دولة الإمارات من خلال البرامج التدريبية في مجال الخدمات المالية ومنصات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنصات التكنولوجيا المالية وبرامج الابتكار للشركات.

وفي إطار هذه الاتفاقية، يقدم سوق أبوظبي العالمي دعمه إلى «زاند بنك» لتعزيز جهوده الرامية إلى تطوير الأعمال والوصول إلى أكبر 100 شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة لسوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا الدخول في شراكة مع «زاند بنك» والتعاون في مبادرات تعود بالنفع على كلا الجانبين بهدف تعزيز مجتمع سوق أبوظبي العالمي من خلال خدمات مصرفية تفضيلية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعد ركائز أساسية لجهود تنويع الاقتصاد في أبوظبي ودولة الإمارات، فضلًا عن كونهم من أبرز المساهمين في حيوية ونشاط السوق. كما يعد توفير الخدمات المالية الرقمية للأفراد والشركات من خلال «زاند بنك» لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، دليلًا على جهودنا المستمرة لدعم نموها وتوسعها في مركزنا المالي العالمي الرائد. ونتطلع إلى متابعة النمو الذي ستحققه هذه الشراكة في مجتمع سوق أبوظبي العالمي وللشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات».