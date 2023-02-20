الثلاثاء 21 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

‏«أبوظبي العالمي» يبرم اتفاقية شراكة مع «زاند بنك»

خلال التوقيع علي اتفاقية الشراكة (من المصدر)
21 فبراير 2023 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي

وقع سوق أبوظبي العالمي، و«زاند بنك»، اتفاقية شراكة لتقديم خدمات مصرفية تفضيلية تدعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وتركز الاتفاقية على تسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الأصول الافتراضية والصناديق والمؤسسات. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين مجتمع سوق أبوظبي العالمي والشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في السوق، من خلال توفير خدمات قيّمة ومخصصة لهم من بينها خدمة «سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة» و«منصة زاند الرقمية». 
وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل كل من سوق أبوظبي العالمي و «زاند بنك» على تحفيز فرص العمل في دولة الإمارات من خلال البرامج التدريبية في مجال الخدمات المالية ومنصات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنصات التكنولوجيا المالية وبرامج الابتكار للشركات. 
وفي إطار هذه الاتفاقية، يقدم سوق أبوظبي العالمي دعمه إلى «زاند بنك» لتعزيز جهوده الرامية إلى تطوير الأعمال والوصول إلى أكبر 100 شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي. 
وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة لسوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا الدخول في شراكة مع «زاند بنك» والتعاون في مبادرات تعود بالنفع على كلا الجانبين بهدف تعزيز مجتمع سوق أبوظبي العالمي من خلال خدمات مصرفية تفضيلية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعد ركائز أساسية لجهود تنويع الاقتصاد في أبوظبي ودولة الإمارات، فضلًا عن كونهم من أبرز المساهمين في حيوية ونشاط السوق. كما يعد توفير الخدمات المالية الرقمية للأفراد والشركات من خلال «زاند بنك» لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، دليلًا على جهودنا المستمرة لدعم نموها وتوسعها في مركزنا المالي العالمي الرائد. ونتطلع إلى متابعة النمو الذي ستحققه هذه الشراكة في مجتمع سوق أبوظبي العالمي وللشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات».

أبوظبي
الإمارات
سوق أبوظبي العالمي
آخر الأخبار
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
الإمارات
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
اليوم 02:24
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
الإمارات
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
اليوم 02:24
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
الإمارات
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
اليوم 02:24
حامد بن زايد يتفقد إحدى القطع المشاركة خلال جولته في المعرض (تصوير: عبدالله النيادي وراشد المنصوري)
الإمارات
حامد بن زايد: «نافدكس» منصة عالمية متخصصة للشركات الوطنية والدولية
اليوم 02:24
6% انخفاض معدلات الطلاق في أبوظبي
الإمارات
6% انخفاض معدلات الطلاق في أبوظبي
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©