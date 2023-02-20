حكومة دبي تسدّد صكوكاً بأربعة مليارات درهم

دبي (الاتحاد)

أعلن مكتب إدارة الدين العام، التابع لدائرة المالية في حكومة دبي، عن سداد صكوك إسلامية بقيمة 750 مليون دولار (نحو مليارين و755 مليون درهم)، كانت صُدّرت في 30 يناير 2013 بموجب برنامج إصدار الصكوك. كما أعلن المكتب عن سداد مبكر لصكوك إسلامية إضافية بقيمة 300 مليون دولار (نحو مليار ومئة مليون درهم) قبل موعد استحقاقها بأربع سنوات. وقال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، إن حرص حكومة دبي على سداد التزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها، وإقدام الحكومة على سداد جزء من تلك الالتزامات قبل موعد استحقاقها، يعكس صورة الاستقرار المالي للحكومة، وحرصها على تحقيق استراتيجيتها الواضحة في إدارة المخاطر المالية.

وأشار راشد علي بن عبود الفلاسي المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، من جانبه، إلى أن الأداء القوي للإيرادات العامة أسهم في دعم توجه الحكومة إلى تعزيز خصائص محفظة الدين العام من خلال خفض الالتزامات المالية والتكاليف التمويلية.