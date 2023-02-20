تفاهم بين «مصارف الإمارات» والجمعية الأذربيجانية للبنوك

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع اتحاد مصارف الإمارات، أمس، مذكرة تفاهم مع الجمعية الأذربيجانية للبنوك، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم القطاع المالي والمصرفي في البلدين.

وقام جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات وذاكر نورييف رئيس الجمعية الأذربيجانية للبنوك بتوقيع مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تعزيز الروابط وتطوير أعمال المؤسسات المالية والمصرفية الأعضاء في الجانبين والتي تتم دوماً بالإشراف والتوجيه المباشر من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبنك أذربيجان المركزي.

ويشمل نطاق مذكرة التفاهم تنظيم أنشطة مصرفية متنوعة ما بين الطرفين لتبادل المعارف والخبرات بما في ذلك ورش عمل مشتركة وبرامج تدريبية وتوعوية.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يواصل اتحاد مصارف الإمارات جهوده الحثيثة لتعزيز العلاقات مع كافة الجهات المعنية بالعمل المصرفي بهدف مشاركة المعارف والخبرات والكوادر المصرفية، وذلك ضمن مساعي الاتحاد للقيام بدوره في في تطوير العمل المصرفي والمساهمة في التنمية في دولة الإمارات، وذلك تحت الإشراف المباشر والتوجيه المتواصل من مصرف الإمارات المركزي».