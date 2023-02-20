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«لولو» تفتتح هايبرماركت جديداً في الخُبر

خلال افتتاح الهايبر الجديد في الخُبر (من المصدر)
21 فبراير 2023 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

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وسعت مجموعة الـ«لولو» العالمية، رائدة تجارة التجزئة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، حضورها في المنطقة الشرقية من خلال افتتاح أحدث هايبرماركت لها في المملكة العربية السعودية.
وافتتح نائب رئيس الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية حمد بن محمد البوعلي الهايبرماركت الـ 30 في المملكة، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة الـ«لولو» العالمية يوسف علي، وعدد من كبار الشخصيات.
ويقع الهايبرماركت المكون من طابق واحد، والذي تبلغ مساحته 100 ألف قدم مربعة، في منطقة الراكة، وسيعرض مجموعة وفيرة من الفواكه والخضراوات واللحوم والمأكولات البحرية الطازجة من جميع أنحاء العالم. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الـ«لولو» يوسف علي: «نحن فخورون برؤية إضافة رائعة أخرى للبيع بالتجزئة إلى دائرتنا المتنامية من المتاجر الشهيرة، مما يدل على حقيقة أن مجموعة الـ«لولو» واصلت التوسع والاستثمار في المملكة حتى خلال أشهر الجائحة الصعبة».وأضاف علي: «سوف نفتتح 19 هايبرماركت جديدة أخرى في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، سيتم افتتاح خمسة منها بحلول نهاية هذا العام. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من مسيرة التنمية الشاملة للمملكة العربية السعودية».

اللولو
اللولو هايبرماركت
مجموعة اللولو
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