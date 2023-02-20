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هبوط أسعار الذهب

سبائك من الذهب
20 فبراير 2023 09:51

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار وبعد أن أثارت بيانات اقتصادية أميركية في الآونة الأخيرة مخاوف من احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1،837.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 0048 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 في المئة إلى 1847.60 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأميركي أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 21.58 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 914.17 دولار كما هبط البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1488.61 دولار.
ومن المتوقع أن يكون النشاط في السوق محدودا نسبيا اليوم الاثنين بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

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المصدر: وكالات
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أسعار الذهب
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