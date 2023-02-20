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الاقتصادي

ارتفاع الدولار مدعوماً بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية الأميركية

ارتفاع الدولار مدعوماً بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية الأميركية
20 فبراير 2023 08:51

ارتفع الدولار اليوم الاثنين مدعوما بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة التي يراهن التجار على أنها ستجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يواصل تشديد سياسته النقدية لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية.
وارتفع الدولار على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة مع هبوط الجنيه الإسترليني 0.12 في المئة إلى 1.2028 دولار كما انخفض الدولار الأسترالي 0.18 في المئة إلى 0.6866 دولار أميركي.
وارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.14 في المئة إلى 134.32.

 

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المصدر: وكالات
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الدولار الأميركي
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