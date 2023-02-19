الروس والبريطانيون الأعلى في الإقامة بفنادق أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

تصدر السوقان الروسي يليه البريطاني الأسواق السياحية الدولية القادمة لأبوظبي في متوسط الإقامة الفندقية العام الماضي، يليهما السوق الأميركي، فيما بلغ متوسط الإقامة الفندقية بين النزلاء نحو 3 ليالٍ للنزيل، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وأكدت البيانات أن متوسط الإقامة للسوق الروسي بلغ 4.6 ليلة فندقية، والسوق البريطاني 4.3 ليلة، يليه السوق الأميركي بواقع 3.8 ليلة، ثم السوق الهندي والمصري بواقع 3.4 ليلة، ثم السوق الفليبيني بواقع 3.1 ليلة، ثم الباكستاني بواقع 3 ليال، يليه السوق الأردني بواقع 2.8 ليلة، ثم السعودي بواقع 2.3 ليلة، يليه العُماني بواقع 1.7 ليلة.

وقال نويل مسعود، الرئيس التنفيذي لشركة «أوغست» للاستشارات الفندقية: «أثبتت البيانات أن متوسط الإقامة في فنادق أبوظبي شهد نمواً من أعوام سابقة حتى اليوم، حيث أصبح متوسط الإقامة بين 3 إلى 4 ليالٍ لعدد من أهم الأسواق السياحية».

أرجع مسعود نمو متوسط الاقامة إلى المشاريع الضخمة والمتنوعة التي شهدتها أبوظبي خلال السنوات الماضية، والتي أصبحت تقدم للسائح خيارات كثيرة ومتنوعة لزيارتها والتي تحتاج أكثر من 4 ليال لزيارتها.

وقال إن أبوظبي شهدت إطلاق وجهات سياحية ترفيهية وثقافية ومماشٍ بحرية من شأنها رفع متوسط إقامة السائح في الفنادق.

وأشار مسعود إلى أهمية الرحلات البحرية والصحراوية وزيارة المحميات الطبيعية والبيئية وأماكن التعرف على التراث والثقافة الإماراتية والتي ترفع من متوسط إقامة السائح في أبوظبي».

وأضاف: «بالنسبة لسياح الأعمال والمؤتمرات، أصبحوا يمددون إقامتهم من خلال تنظيم برامج سياحية لهم بعد انتهاء اجتماعهم أو المؤتمر أو المعرض الذي يشاركون فيه».

وأضاف: «يأتي ذلك من خلال جهود وتعاون دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والفنادق وشركات السياحة والجهات المعنية المحلية ووكلاء السفر في الخارج في تكثيف البرامج السياحية المقدمة لزوار أبوظبي». ومن الأمثلة على المواقع السياحية، قال مسعود: «المدن الترفيهية في جزيرة ياس ومتحف اللوفر وقصر الوطن وممشى القرم في الجبيل، ورحلات السفاري وغيرها من المواقع والأنشطة التي تجعل السياح يزيدون مدة إقامتهم في الإمارة». وفي نفس السياق، قال مصطفى طنطاوي مدير العمليات في فندق «باب القصر أبوظبي»: «أسواق روسيا ما زالت في مقدمة الأسواق السياحية من ناحية متوسط الإقامة، إضافة إلى كازاخستان، وأوزبكستان، يليها السوق الألماني ثم البريطاني».

وأكد طنطاوي «أن توفر شبكات وشركات النقل الجوي من وإلى الأسواق المستهدفة لزيادة متوسط إقامتها، إضافة إلى استهداف زوار وحضور المعارض والمؤتمرات والاجتماعات لزيادة متوسط إقامتهم من خلال برامج سياحية، سيزيد من نسبه الإشغال ومتوسط سعر الغرفة، الأمر الذي يرفع إيرادات القطاع السياحي، لا سيما مع توفر البنية التحتية لهذا القطاع المهم». وشدد على تضافر الجهود والعمل من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي والقطاع الخاص، ومختلف الجهات المعنية لإظهار وجهة سياحية متكاملة».

وجهات متنوعة

وقال علاء العلي رئيس «نيرفانا» للسفر والسياحة» إن افتتاح وجهات كثيرة ومتنوعة وجديدة باستمرار يرفع تدريجياً من متوسط الإقامة، حيث إنه كلما ارتفع عدد الوجهات السياحية، تزداد معدلات إقامة السائح بالفنادق، حتى يتسنى لهم مشاهدة الوجهات السياحية الجاذبة لهم».

وأضاف: «نرى في الوقت الراهن نمو متوسط إقامة السائح للمجموعات السياحية والسياح القادمين، بحسب طلب الحجوزات لدينا من 4 إلى 4.5 ليلة في سنوات سابقة لتتراوح بين 5.5 إلى 6 ليالٍ، حيث إن الحجوزات والمؤشرات تبشر خيراً في زيادة متوسط الإقامة في أبوظبي».

وحول أهم الأسواق السياحية التي تشهد نمواً في متوسط الإقامة، قال العلي: «أسواق الهند والصين وروسيا والفلبين وأسواق أوروبية وأميركية وعدد من الأسواق العربية، منها مصر الأردن».

وبحسب البيانات، استقبلت فنادق أبوظبي العام الماضي 4.1 مليون نزيل بنمو 24% مقارنة بعام 2021، فيما سجلت متوسط إشغال نسبته 70% بنمو 0.2%، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي. وأشارت البيانات، الصادرة، أمس، إلى أن إجمالي الإيرادات الفندقية بلغ العام الماضي 5.4 مليار درهم بنمو 23% مقارنة بعام 2021. وبحسب البيانات، بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية 373 درهماً بنمو 19%. فيما يتعلق بالأسواق السياحية العشر الرئيسة الدولية المصدرة للسياح لأبوظبي، تتصدر الهند الأسواق الدولية في عدد السياح القادمين لأبوظبي بواقع 480 ألف نزيل بنمو 31%، تليها السوق البريطانية بواقع 179 ألف نزيل بنمو 71%، بينما تحل السوق المصرية بالمرتبة الثالثة بواقع 169 ألف نزيل بنمو 11%.