مجموعة «كيزاد» تعزّز الرؤية الوطنية للأمن الغذائي

أبوظبي (الاتحاد)

تتولّى مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، مهمة تعزيز الرؤية الوطنية للأمن الغذائي، الرامية لأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وذلك عبر تطوير منظومة أعمال متكاملة تضمن كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي.

وتشارك كيزاد في النسخة الثامنة والعشرين من معرض «جلفود»، أحد أكبر الفعاليات في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، حيث تستعرض باقة منتجاتها وخدماتها وحلولها التجارية، ولتضيف زخماً قوياً تبرز فيه بين أكثر من 5,000 شركة من 125 دولة مشاركة في هذا الحدث.

ويمثل معرض «جلفود» فرصة لهذه الشركات للتعرف على قدرات كيزاد وما تصنعه من إمكانات في قطاع الأغذية، عبر توفير بيئة ملائمة تحقق النمو وتزيد من فرص النجاح. وسيتمكن زوار المعرض من استكشاف المزايا المتعددة التي تقدمها كيزاد، والاستماع إلى تجارب الشركات العاملة في القطاع ضمن منظومة كيزاد المتكاملة.

وتمتد المنظومة المتكاملة للأغذية في كيزاد على مساحة تزيد على 7 ملايين متر مربع (7.3 كيلومتر مربع)، بما فيها 3.3 كيلومتر مربع مخصصة لمركز أبوظبي للأغذية – كيزاد، وتضم أكثر من 40 شركة عالمية وإقليمية ومحلية متخصصة في هذا القطاع.

وأشار عبد الله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، مجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات لافتة منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ليتم تبني رؤية لإنشاء منظومة زراعية مستدامة تدعم منظومة الأمن الغذائي.

وقال: «نسترشد في مجموعة كيزاد بهذه الرؤية، وقد قطعنا أشواطاً كبيرة في دعمها وتحقيقها، ونحن في طريقنا لتأمين مصادر الغذاء في الوقت الحالي وفي المستقبل. كما نواصل استكشاف أحدث التوجهات، وتبنّي الابتكارات وأفضل الحلول في السوق لتتخطى أبوظبي أي تحديات في طريقها لتحقيق رؤيتها».

وبدوره، قال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «تسير مجموعة كيزاد في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، حيث اتخذت عدداً من التدابير لتعزيز منظومة أمننا الغذائي، عبر تكثيف جهود التعاون والشراكات المحلية والدولية، فضلاً عن جذب الاستثمارات والمتعاملين في التقنيات الجديدة، ما يشكل خطوات رئيسية في ترسيخ مكانة أبوظبي لتصبح المركز الإقليمي للأغذية. ويعد تأسيسنا لـ«مركز أبوظبي للأغذية» بالتعاون مع شركة رونجيس، واستضافتنا لمؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة في أبوظبي، خير أمثلة على ريادتنا لهذا القطاع».