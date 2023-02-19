وفد من أبوظبي يستكشف آفاق التعاون التجاري مع إسرائيل



أبوظبي (الاتحاد)

زار إسرائيل وفد يضم ممثلين عن 10 كيانات أعمال من أبوظبي خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير لمناقشة آفاق التعاون التجاري وفرص الابتكار.

وضم الوفد الذي نظم بقيادة مكتب أبوظبي للاستثمار ممثلين عن سوق أبوظبي العالمي، ومكتب أبوظبي للمقيمين، وHub71، وصندوق أبوظبي للاكتتاب، ومدينة مصدر، ومجموعة كيزاد، ودائرة الصحة في أبوظبي.

وبدأت الزيارة بحفل استقبال نظمه مكتب أبوظبي للاستثمار في إسرائيل، وحضره عدد من كبار المديرين والمسؤولين التنفيذيين لأكثر من 50 شركة إسرائيلية.

وخلال الزيارة، شارك الوفد في قمة «آور كراود» للمستثمر العالمي 2023، حيث عرض جناح إمارة أبوظبي فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في الإمارة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تأتي هذه الزيارة في إطار التقدم الجماعي الذي تم إحرازه منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، حيث تؤمن أبوظبي بقوة الشراكة لدفع مسيرة الابتكار ودعم فرص الاستثمار المستدامة. ويتطلع مكتب أبوظبي للاستثمار إلى مواصلة المحادثات التي بدأت خلال هذه الزيارة والعمل مع الشركات الإسرائيلية المبتكرة لاستكشاف فرص النمو الواعدة في أبوظبي».



شراكة استراتيجية وتم خلال هذه الزيارة توقيع شراكة استراتيجية بين «إنتجريتد داتا إنتليجنس» التابعة لشركة «آور كراود» وHub71، المنظومة العالمية لشركات التكنولوجيا في أبوظبي، بهدف إطلاق منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمبادرة «برزة التكنولوجيا». وستعمل هذه الشراكة على توفير منصة رقمية للتكنولوجيا المالية لسوق الاستثمار الخاص بمنصة «برزة التكنولوجيا».

وتأتي الاتفاقية في أعقاب توسعة أعمال شركة «إنتجريتد داتا إنتليجنس» في أبوظبي في نوفمبر 2022، كجزء من استثمار شركة «آور كراود» البالغ قيمته 60 مليون دولار أميركي في عملياتها في إمارة أبوظبي بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار.

وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، قال جون ميدفيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آور كراود»: «تعد هذه الاتفاقية مع Hub71 خطوة أخرى بارزة تعكس التزام شركة آور كراود الطويل والاستراتيجي بتوسعة أعمالنا وتطويرها في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. فخورون جدًا بتوقيع هذه الاتفاقية التي تأتي بعد وقت قصير من إطلاق أعمال شركة «إنتجريتد داتا إنتليجنس» في أبوظبي، ما يعكس صواب قرارنا بتأسيس أعمالنا في العاصمة أبوظبي، وسعدنا بالإعلان عن هذه الشراكة خلال الذكرى السنوية العاشرة لقمة آور كراود للمستثمر العالمي في القدس».



استقطاب الشركات من جانبه، قال أحمد علوان، نائب الرئيس التنفيذي لدى Hub71: «بصفتنا من الجهات الرائدة في استقطاب أبرز شركات التكنولوجيا الناشئة في الشرق الأوسط، فقد قمنا بحشد مصادر استثمارية مختلفة لدعم جهود تمويل الشركات الجديدة. من خلال الشراكة مع «إنتجريتد داتا إنتليجنس» التابعة لشركة آور كراود، فإننا نوظف منصة استثمار رقمية متطورة لتمكين الشركات العائلية والمستثمرين الملاك من تحديد الأعمال الرائدة والمبتكرة من مجتمع الأعمال المميز لدينا والذي يضم أكثر من 200 شركة ناشئة لتحقيق أفضل قيمة من خلال منصة «برزة التكنولوجيا» الخاصة بنا».

وقال الدكتور حسنات ديوان، الرئيس التنفيذي لشركة إنتجريتد داتا إنتليجنس: «يشرفنا اختيارنا من قبل Hub71 لتقديم هذه المنصة الاستراتيجية، إذ نعتزم البناء على القدرات التقنية المهمة التي تم تطويرها لمنصة آور كراود، لتزويد Hub71 بمنصة رقمية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تطوير منظومة الاستثمار الخاصة بالشركات الناشئة في أبوظبي وتمكين المستثمرين الذين يشكلون جزءًا من المجتمع الخاص ببرزة التكنولوجيا من الوصول بسهولة إلى الشركات الناشئة».



تعزيز العلاقات وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: «ستساهم زيارة الوفد هذه في تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في أعقاب توقيع اتفاق السلام الإبراهيمي بين البلدين. لقد حرص سوق أبوظبي المالي خلال السنوات الأخيرة على تعزيز جهوده للاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي بهدف تأسيس بيئة أعمال مزدهرة وحيوية تمتاز بأطر تشريعية وتنظيمية قوية لاستقطاب رواد الأعمال والمبتكرين. وباعتباره من المراكز المالية الدولية، يشجع سوق أبوظبي المالي الشركات الطموحة والشركات الناشئة على تعزيز حضورها في أبوظبي، والاستفادة من الملكية الكاملة لأعمالهم في بيئة خالية من الضرائب، والحصول على الموافقات التنظيمية الأساسية، ودعم رأس المال المناسب، بالإضافة إلى الوصول إلى أفضل الكفاءات والمواهب التي تمكنهم من تحقيق طموحاتهم بالازدهار والنمو».

وعقد الوفد خلال هذه الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع رجال الأعمال والمستثمرين الإسرائيليين لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار المحتملة. كما قدم الوفد نظرة شاملة حول منظومة الشركات الناشئة المزدهرة في إمارة أبوظبي، والجهود المبذولة لدعم نمو وتطوير أعمال الشركات المبتكرة.

وبعد توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر 2020، افتتح مكتب أبوظبي للاستثمار مكتبًا تمثيلياً له في تل أبيب عام 2021 لدعم الشركات الإسرائيلية المبتكرة التي ترغب بتأسيس وتطوير أعمالها في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وبالإضافة إلى شراكته مع «آور كراود»، أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار مؤخرًا عن انضمام مجموعة لكويديتي «Liquidity Group» الإسرائيلية إلى برنامج الابتكار الخاص به لتأسيس مركز البحث والتطوير للتكنولوجيا المالية في أبوظبي. وتعتبر مجموعة Liquidity Group من الشركات التقنية الرائدة والتي أصبحت تعد جهة الإقراض الأسرع نموًا في سوق تمويل شركات السوق المتوسطة من خلال أتمتة دورة إقراض الديون بالكامل.