«جبل علي» ينجز 2.601 مليون بيان جمركي خلال 2022

دبي (الاتحاد)

يستكمل فريق القيادة في جمارك دبي زياراته الميدانية للمراكز الجمركية لمتابعة جهودها الهادفة لتطوير الأداء بمواكبة النمو المستمر في تجارة دبي الخارجية.

وقام أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بزيارة ميدانية مسائية إلى مركز جمارك جبل علي وتيكوم التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية حضرها فريق القيادة في الدائرة.

والتقى مصبح، خلال الزيارة، مع راشد سيف الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية (مُكلف)، وفؤاد السويدي مدير أول خدمة عملاء مركز جبل علي وتيكوم، وعدد من المديرين والمسؤولين في المركز. وقام أحمد محبوب مصبح وفريق القيادة بجولة تفقدية في المركز، حيث اطلع على سير العمل والتقى بالموظفين خلال قيامهم بمهامهم لمتابعة التطور المستمر في سرعة الإنجاز وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين لإسعادهم وتعزيز قدرتهم على تحقيق أفضل العوائد من اختيارهم دبي مقصداً لعملياتهم التجارية، من أجل دعم قدرة الإمارة على تحقيق المزيد من النمو المتصاعد في تجارتها الخارجية تنفيذاً للمستهدفات الاقتصادية في أجندة دبي الاقتصادية D33 بالعمل على مضاعفة تجارة دبي الخارجية بالسلع والخدمات لتبلغ 25 تريليون درهم في السنوات العشر القادمة.

وقال أحمد محبوب مصبح: «نعمل على تطوير الخدمات والتسهيلات الجمركية باستمرار لتلبية متطلبات النمو القادم في تجارة دبي الخارجية، ولذلك نحرص على متابعة تقدم العمل في مراكزنا الجمركية من خلال الاطلاع الميداني على التحسن المحقق في المراكز على صعيد جودة الخدمة المقدمة وكفاءة عمليات التفتيش والسرعة في الإنجاز، لنؤمن تدفق البضائع التجارية بانسيابية عالية تدعم قدرة دبي على زيادة حجم وقيمة تجارتها الخارجية بوتيرة متسارعة».

وأضاف: «يقوم مركز جمارك جبل علي وتيكوم بدور محوري في دعم النمو في تجارة دبي من خلال تحقيق الانسيابية في حركة التجارة بميناء جبل علي والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» وتيكوم، ولذلك تتواصل جهودنا لتطوير قدرات الموظفين في المركز من خلال التدريب المستمر والمتابعة المستمرة، من أجل تمكينهم من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إنجاز مهامهم باستخدام افضل التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث يعد الجهاز المتطور لفحص الحاويات في جبل على من أفضل الأنظمة العالمية لفحص الحاويات إذ تصل قدرتهُ الاستيعابية إلى فحص 500 حاوية في الساعة».

وقال راشد سيف الضباح السويدي: «حقق مركز جمارك جبل وتيكوم تطوراً كبيراً في مستويات الإنجاز بالعام 2022، حيث بلغ عدد البيانات الجمركية التي أنجزها المركز 2.601 مليون بيان جمركي شملت بضائع تجارية بلغ وزنها 9.374 مليار كيلوجرام، كما أنجز المركز في العام الماضي 208.9 ألف عملية تفتيش للشحنات التجارية ونجح في تنفيذ 326 ضبطية جمركية، وتواصل فرق العمل بالمركز تطوير الأداء لتحقيق الارتقاء الدائم بمستوى العمل الجمركي دعماً للتطور الاقتصادي في إمارة دبي وفي دولة الإمارات عموماً».