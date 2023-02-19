عمومية «الإمارات لرائدات الأعمال» تعقد اجتماعها الأول في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

عقدت الجمعية الإمارات لرائدات الأعمال اجتماعها الاول مؤخراً في إمارة أبوظبي، وذلك بحضور ممثلي من وزارة تنمية المجتمع، ودائرة تنمية المجتمع - أبوظبي.

ورحبت الدكتورة شفيقة العامري مؤسس الجمعية بالحضور، حيث تقدمت بالشكر إلى وزارة تنمية المجتمع وإلى دائرة تنمية المجتمع على جهودهما الكبيرة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع، والدعم الذي قدماه لإشهار وترخيص الجمعية لانطلاق أعمالها في إمارة أبوظبي، حيث تعد الدائرة الجهة المنظمة للجمعيات ذات النفع العام في أبوظبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما توجهت العامري بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية لحرصهم على اختيار ممثليهم في مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، وتقديم كل الدعم والمساندة للجمعية لتحقيق أهدافها التي تصب في صالح رائدات الأعمال في الدولة.

وأكدت أن تأسيس هذه الجمعية يأتي في سياق تفعيل دور ومشاركة رائدات الأعمال في القطاع الخاص والمساهمة في المحافظة على استدامة واستمرارية أعمالهن.

وقالت: «أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، على جهودها المتواصل في دعم رائدات وسيدات الأعمال بالدولة، وتشجيعهن على دخول القطاع الخاص وإطلاق مشاريع خاصة بهن».

وأضافت العامري:«يتزامن تأسيس وإطلاق الجمعية مع «عام الاستدامة» الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله- حيث نسعى إلى دعم وتشجيع المشاريع المستدامة التي تطلقها رائدات الأعمال، وتشجيعهن على ابتكار وإبداع المشاريع التي تحافظ على البيئة، وتحد من الانبعاثات الكربونية، والتي من شانها أن تشكل داعماً للاقتصاد الأخضر والمستدام الذي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقه».

وقالت في كلمتها خلال اجتماع الجمعية العمومية:» إن جمعية الإمارات لرائدات الأعمال تعتبر مؤسسة غير ربحية تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وغرس قيم الإبداع والابتكار والتجارة والاستثمار في نفوس أجيال المستقبل، وذلك لبناء أجيال واعدة من رواد الأعمال القادرين على الإبداع والابتكار في بيئة تنافسية، تماشياً مع خطة أبوظبي للتنمية الاقتصادية المستدامة عبر توسيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى مختلف فئات المجتمع في ظل ثورة المعلومات والابتكار والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل، وذلك من خلال برامج متكاملة تسعى إلى نشر وتعزيز الابتكار والإبداع في ريادة الأعمال كمفهوم وفكر وممارسة، وتطبيق وتهدف إلى إلهام رائدات الأعمال في جميع المراحل لتمكينهن من تعزيز قدراتهن وتأهيلهن وتوعيتهن حول ريادة الأعمال".

