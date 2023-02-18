6 مقترحات للنهوض بصناعة الهيدروجين

حسام عبدالنبي (دبي)

أكد مجلس صناعات الطاقة، وهو رابطة تجارية عالمياً في مجال الطاقة تضم في عضويتها أكثر من 800 شركة تغطي سلسلة التوريد بأكملها في مجالات النفط والغاز والطاقة النووية والطاقة المتجددة، أهمية تنفيذ 6 مقترحات من أجل النهوض بصناعة الهيدروجين كطاقة نظيفة.

وتخلصت المقترحات في تطوير البنية التحتية للإنتاج والتوزيع، وخلق طلب على مستوى البيع بالتجزئة عبر إتاحة التزود بوقود الهيدروجين في محطات الوقود، وإحداث توازن بين العرض والطلب، إضافة إلى تأمين التمويل لدعم جهود البحث والتطوير، وتطبيق النظام الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية والذي يسمح بتصنيف الهيدروجين المنتج من الشبكات الكهربائية التي تحتوي على كميات كبيرة من الكهرباء النووية على أنها «خضراء»، وتصنيف محركات الاحتراق الداخلي للهيدروجين باعتبارها محركات من دون انبعاثات.

ووقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مع شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» مذكرة تفاهم لتطوير وتشغيل مشروع تجريبي متكامل مشترك لاستخدام الهيدروجين في التنقل، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023.

ويشتمل المشروع على دراسة جدوى لبناء محطة لتوفير خدمة التزويد بوقود الهيدروجين، بما يسهم في تحقيق أهداف مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030 التي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدام، ويدعم النظام الوطني للمركبات الهيدروجينية الذي يهدف إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات وفتح الأسواق المحلية أمام المركبات الهيدروجينية.

كما أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، انضمامها إلى دائرة الطاقة في أبوظبي، وشركة الاتحاد للطيران، ومجموعة «لوفتهانزا»، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وشركة «سيمنز» للطاقة، وشركة «ماروبيني» في مبادرة تهدف إلى تأسيس مشروع محطة تجريبية في مدينة مصدر، لاستكشاف فرص تطوير الهيدروجين الأخضر والوقود المستدام وإنتاج الكيروسين من الكهرباء (e-kerosene production) لأغراض النقل والشحن والطيران.

طلب فوري

وتفصيلاً، دعا مجلس صناعات الطاقة، إلى خلق فرص طلب فوري على الهيدروجين كطاقة نظيفة، على المستوى الصناعي ومستوى البيع بالتجزئة عبر منح المستهلكين خيار المركبات التي تعمل بالهيدروجين، من خلال إمكانية التزود بالهيدروجين عبر محطات التزود بالوقود في جميع أنحاء الدول.

وأكد المجلس ضرورة إحداث التوازن بين العرض والطلب في صناعة الهيدروجين لكي تزدهر الصناعة، وتساهم في الالتزامات البيئية الوطنية والعالمية، كاشفاً عن أن المحادثات البحثية والصناعية التي قام بها تُظهر أن العرض العالمي للهيدروجين يمكن أن يتجاوز الطلب، وإذا استمر هذا الاتجاه، فهناك احتمال ألا يكون لدى المنتجين مشترون، ما قد يؤدي إلى حدوث انخفاض في أسعار الهيدروجين واضطرابات طويلة الأجل في سلسلة التوريد.

وقال ستيوارت برودلي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سي»، إن تطوير صناعة هيدروجين قوية تساعد على تحقيق أهداف صافية صفرية في الدول المختلفة يتوقف على تغييرات السياسة الرئيسية التي تعالج القضايا المتعلقة بالبنية التحتية للهيدروجين وديناميكيات العرض والطلب واحتياجات التمويل. وأضاف، خلال مشاركة مجلس صناعات الطاقة، في أول أسبوع رسمي للهيدروجين في المملكة المتحدة، أننا نحتاج أيضاً إلى تأمين التمويل لدعم جهود البحث والتطوير في مجال الهيدروجين ونشر البنية التحتية لإنتاج وتوزيع الهيدروجين، مشيراً إلى أنه من خلال إعطاء الأولوية لتطوير محتوى مشاريع الهيدروجين، يمكن للحكومة دعم نمو الأعمال التجارية المحلية، وخلق الوظائف، وبناء المهارات، والتأكد من أن الدولة في طليعة هذه الصناعة سريعة التطور.

وخلال كلمته كشف برودلي، النقاب عن قيام المفوضية الأوروبية باعتماد نظام يسمح بتصنيف الهيدروجين المنتج من الشبكات الكهربائية التي تحتوي على كميات كبيرة من الكهرباء النووية على أنها (خضراء) إذا كان المنتج لديه عقد طويل الأجل للطاقة المتجددة يتناسب مع استخدامه.

تشجيع الشركات

ومن جانبها، أكدت ريبيكا غراوند ووتر، رئيس الشؤون الخارجية في مجلس صناعات الطاقة، أنه لتشجيع الشركات والمستثمرين على الاستثمار في مشاريع الهيدروجين، نحتاج إلى خطة واضحة بمواعيد نهائية، ونحتاج أيضاً إلى تصنيف محرك الاحتراق الداخلي للهيدروجين على أنه محرك من دون انبعاثات ودعم البنية التحتية لمحطات التزود بالوقود بالهيدروجين لدفع الاستثمار الخاص.

وبدوره، ذكر البروفيسور جو هاو، المدير التنفيذي لمعهد أبحاث الطاقة في جامعة «تشيستر»، أن السنوات القليلة الماضية شهدت ارتفاعاً في أهمية الهيدروجين في جدول أعمال صافي الصفر انبعاثات، حيث تم الاعتراف به الآن أنه أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهدافنا في إزالة الكربون.