«ديوا»: تعزيز ثقافة الاستدامة والتحول نحو اقتصاد المعرفة

دبي (الاتحاد)

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص «الهيئة» على تعزيز ثقافة الاستدامة والتحول نحو اقتصاد المعرفة من خلال دعم المبادرات الرائدة في مجال الآداب والثقافة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه لإيزابيل أبو الهول، المديرة التنفيذية، عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، حيث شاركت الهيئة في مهرجان طيران الإمارات للآداب 2023، بصفتها «شريك الاستدامة» للمهرجان.

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير بدور مؤسسة الإمارات للآداب في تنظيم مهرجان طيران الإمارات الذي يسهم في إثراء الثقافة والأدب، إضافة إلى توعية الجماهير، وتعميق تقديرهم وفهمهم للأدب والثقافات المختلفة.

وأضاف معالي سعيد الطاير: «سعدنا بمواصلة دعم هيئة كهرباء ومياه دبي لمهرجان طيران الإمارات للآداب بصفتها (شريك الاستدامة) الرسمي، لا سيما ونحن في (عام الاستدامة) الذي أعلنه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي كمدينة تمتلك اقتصاداً قوياً مبنياً على المعرفة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كعاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة. وقد أصبح مهرجان (طيران الإمارات للآداب) أحد أفضل المهرجانات الأدبية على مستوى العالم بما يتضمنه من برامج ومبادرات رائدة، تسهم في تعزيز ثقافة القراءة وحب المطالعة بين أفراد المجتمع، وبناء جيل قارئ شغوف بتحصيل العلوم والمعارف».