مجلس السفر العالمي: عودة السياحة الدولية بقوة إلى أبوظبي ودبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف مجلس السفر والسياحة العالمي عن تسجيل مؤشرات إيجابية لتعافي قوي وملحوظ لقطاع السفر والسياحة في أبوظبي ودبي مع عودة السياحة الدولية بشكل ملحوظ ما يدعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي ذلك في تقرير خاص أصدره المجلس عن أداء السياحة في أبوظبي ودبي بالتعاون مع «أكسفورد إيكونوميكس»، الذي يحلل مؤشرات سياحية كالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وإنفاق السياح.

وحسب نتائج العام الماضي، فإن مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني لأبوظبي ودبي سجل نتائج إيجابية للعام الماضي أظهرت عودة السياحة والسفر بقوة.

ورحبت فنادق أبوظبي بـ4.1 مليون نزيل فندقي خلال العام الماضي بنمو 24% مقارنة بالعام 2021، وسجلت الفنادق إشغالاً بنسبة 70% خلال العام الماضي في حين سجل متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء نحو 3 ليال للنزيل الواحد، وبلغ متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة 263 درهماً بزيادة 19%.

واستقبلت دبي 14.36 مليون زائر دولي خلال 2022، بزيادة 97 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، الذي استقبلت خلاله المدينة 7.28 مليون زائر، وبلغ متوسط الإشغال للغرف الفندقية 73% مقارنة بنسبة 67 % المسجلة في عام 2021 لتتجاوز بذلك مستويات تعافي قطاع السياحة العالمي والإقليمي.

مساهمة القطاع

أشار تقرير مجلس السفر والسياحة العالمي إلى أن مساهمة قطاع السفر والسياحة في دبي وأبوظبي تراجع إلى النصف في 2020 مقارنة بعام 2019 بفعل الجائحة، إلا أن المؤشرات الأخيرة أظهرت أنه رغم التأثير الكبير للجائحة على كثير من الدول إلا أن الإمارات أظهرت قوة كبيرة في الصمود.

وأشار التقرير إلى توقعاته بحسب مؤشرات العام الماضي نمو إنفاق السياح في دبي عام 2022 إلى 108 مليارات درهم بنمو 1.4% مقارنة بالعام 2019.

تجاوز تحديات الجائحة

تقول جوليا سيمبسون رئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي «تستمر الوجهات الإماراتية بزيادة جاذبيتها لاستقطاب السياح من مختلف دول العالم».

وتضيف «رغم تأثيرات جائحة كورونا إلا أن أبوظبي ودبي شهدت مؤشرات للنمو، حيث إن قطاع السفر والسياحة في الإمارات في الطريق الصحيح للتعافي مع وجهاتها الجاذبة التي تستقطب المزيد من المسافرين الدوليين».

ودعت سيمبسون الحكومات بشكل عام بضرورة التركيز على أهمية قطاع السفر والسياحة للاقتصادات الوطنية وتوفير الوظائف ونشاط قطاع الأعمال».

نمو عدد الوظائف

وفيما يتعلق بمساهمة القطاع بالوظائف في دبي وأبوظبي، أشار التقرير إلى أن مساهمة قطاع السفر والسياحة بالوظائف سيتعدى مستويات ما قبل الجائحة، حيث يظهر التقرير أنه في العام 2021، ارتفع إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع في دبي بنسبة 10% إلى 231 ألف وظيفة، وتوقع المجلس بحسب بيانات العام الماضي نمو الوظائف في أبوظبي ودبي، حيث تشير التوقعات إلى نمو عدد الوظائف 13% إلى 262 ألف وظيفة في دبي.