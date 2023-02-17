السبت 18 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

جولدمان ساكس يرجح: «المركزي الأميركي» يرفع الفائدة 3 مرات في 2023

مقر البنك المركزي الأميركي (رويترز)
18 فبراير 2023 01:10

نيويورك (رويترز) 

توقع بنك جولدمان ساكس أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، بربع نقطة مئوية في كل مرة، بعد أن أشارت بيانات هذا الأسبوع إلى ارتفاع التضخم وقوة سوق العمل.
وأظهر تقرير أمس الأول أن أسعار المنتجين في يناير تسارعت بأكبر هامش في سبعة أشهر، في حين أظهر تقرير آخر أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض على غير متوقع الأسبوع الماضي. 
وتقدر أسواق المال حالياً أن يصل معدل سعر الفائدة النهائي إلى 5.3 بالمئة بحلول يوليو.

أخبار ذات صلة
تغريم نجم سلتيكس 1.4 مليون دولار في «الترويج المضلل»!
البيت الأبيض يجري محادثات مع مسؤولين تايوانيين في واشنطن

استمرار الرفع 
وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم قبل أحدث البيانات الأميركية، أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين أخريين على الأقل في الأشهر المقبلة، في ظل احتمال بأن تظل الزيادة في أسعار الفائدة كبيرة، ولم يتوقع أي منهم خفضاً لسعر الفائدة هذا العام. 
والحديث عن رفع الفائدة الأميركية يلقي بظلاله على أسواق الأسهم والسلع والعملات.
إذ تراجعت أسعار الذهب أمس في طريقها لتسجيل تراجع للأسبوع الثالث على التوالي. ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.
وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف إن بيانات هذا الأسبوع التي تظهر قوة مبيعات التجزئة وارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة «يبدو أنها تغذي إعادة تقييم... تعتقد الأسواق أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتجه لمزيد من التشديد النقدي، وهذا أمر سيئ للغاية بالنسبة للذهب».

عوائد سندات الخزانة 
كما انخفض النفط بنحو ثلاثة بالمئة أمس، ويتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، متأثراً بمخاوف من المزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب «المركزي الأميركي»، وهو ما قد يؤثر على الطلب، إلى جانب مؤشرات على وفرة الإمدادات.
وارتفع الدولار مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بفعل توقعات رفع أسعار الفائدة، مما جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وتتجه العملة الأميركية لتسجيل أسبوع ثالث من المكاسب.
وقالت تينا تينج، محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس «يظهر الاقتصاد الأميركي، وفقاً للبيانات الأخيرة، أنه لا يزال يتمتع بمتانة جيدة. لا يبدو أنه سيدخل في ركود في وقت قريب». وأضافت أن الأسواق تتوقع زيادات في أسعار الفائدة لمدة أطول.
فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض بواحد بالمئة تقريباً مع تأثر أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة سلباً.

المركزي الأميركي
البنك المركزي الأميركي
أميركا
جولدمان ساكس
أسعار الفائدة
أسعار الفائدة الأميركية
سعر الفائدة
معدل الفائدة
مجلس الاحتياطي الاتحادي
آخر الأخبار
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
دنيا
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
اليوم 09:26
«هيان» تتألق في ثاني أيام «دولية» أبوظبي لجمال الخيل
الرياضي
«هيان» تتألق في ثاني أيام «دولية» أبوظبي لجمال الخيل
اليوم 15:40
الإمارات والهند تحتفيان بالذكري الأولي لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية
الاقتصادي
الإمارات والهند تحتفيان بالذكري الأولي لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية
اليوم 15:29
الإمارات تشارك في قمة الأعمال العالمية في نيودلهي
الاقتصادي
الإمارات تشارك في قمة الأعمال العالمية في نيودلهي
اليوم 15:27
الجنيه المصري يلامس أدنى مستوى في 5 أعوام ونصف مقابل الدولار
الاقتصادي
مصر : إجراءات خفض قيمة الجنيه تستهدف احتواء «التضخم»
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©