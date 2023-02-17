محللون: الصين تتجه لواردات قياسية من النفط الخام في 2023

سنغافورة (رويترز)

توقع محللون أن تستورد الصين كميات قياسية من النفط الخام في عام 2023 بدعم من نمو الطلب على الوقود بعد ارتفاع حركة التنقل والسفر إثر إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19 وتشغيل مصافي تكرير جديدة. وستمثل آفاق الطلب القوي من أكبر مستورد في العالم عاملا صعوديا آخر لسوق النفط.

ووفقا لمحللين من أربع شركات استشارية في قطاع النفط هي وود ماكنزي و(إف.جي.إي) وإنرجي أسبكتس وستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايت، ترتفع واردات الصين من الخام بمقدار ما بين 500 ألف ومليون برميل يوميا هذا العام إلى 11.8 مليون برميل يومياً متراجعة عن هبوط في العامين الماضيين ومتجاوزة الرقم القياسي المسجل في 2020 عند 10.8 مليون برميل يومياً.

وتأتي هذه التقديرات متماشية مع أحدث توقعات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية. وارتفع الطلب على البنزين ووقود الطائرات في الصين منذ إلغاء قيود مكافحة كوفيد في ديسمبر.

ويرى صن جيانان المحلل في إنرجي أسبكتس أن البنزين ووقود الطائرات سيمثلان نحو 50 و30 بالمئة على الترتيب من إجمالي النمو في الطلب على الوقود السائل. وأضاف أن استهلاك وقود الطائرات سيصل إلى 90 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية 2023.