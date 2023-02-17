«لينوفو» تسجل أكبر تراجع للإيرادات في 14 عاماً

هونج كونج (رويترز)

أعلنت مجموعة لينوفو الصينية تسجيل تراجع في الإيرادات بنسبة 24 بالمئة في الربع الثالث هو الأكبر في 14 عاماً مع تقلص الطلب العالمي على الإلكترونيات، وقالت الشركة إنها ستعمل على خفض الإنفاق وإدخال تعديلات على قوة العمل. وذكرت الشركة، وهي أكبر مُصنع في العالم لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، أمس أن إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من أكتوبر تشرين الأول وحتى ديسمبر بلغ 15.3 مليار دولار بانخفاض 24 بالمئة مقارنة بذات الربع من العام السابق. وجاءت تلك النتائج أقل من تقدير وضعته رفينيتيف استنادا لآراء سبعة محللين بلغ 16.39 مليار دولار.