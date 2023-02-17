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«لولو» تدشن «النكهات المصرية»

«لولو» تدشن «النكهات المصرية»
18 فبراير 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد) 

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دشنت متاجر لولو، العروض الترويجية «نكهات مصر»، والتي تسلط الضوء على تشكيلات واسعة من الأطعمة والمنتجات المصرية الطازجة.
وتم تدشين الفعالية رسمياً بواسطة إيهاب كامل، المدير العام لشركة مصر للطيران بحضور أبو بكر تي بي، مدير مجموعة لولو في أبوظبي ومنطقة الظفرة، في لولو هايبر ماركت، المشرف مول أبوظبي.
وتشتمل الفعاليات التي تستمر حتى 22 فبراير على تشكيلات واسعة من الأطعمة التقليدية المصرية الشهيرة، مثل: الكشري، والمحاشي، والفول المدمس، والطعمية، بالإضافة إلى أطباق الحلويات المميزة، مثل: البسبوسة وأم علي، كما سيتسنى للمتسوقين الحصول على عروض مميزة على الفواكه والخضراوات المصرية والمخبوزات الشهية.
وقال أبو بكر تي. بي: «تواصل متاجر لولو التزامها بتوفير جميع النكهات من حول العالم التي تمتاز بالجودة العالية، مما يعزز هدفنا كوننا وجهة العالم للتسوق».
وأضاف: «يسعدنا أن نرحب بالمتسوقين في احتفالنا بالمطبخ المصري. هذه الفعاليات لا تبرز جودة تراث الطهي المصري والمنتجات الطازجة فحسب، بل تسلط الضوء أيضاً على الوجود المتزايد لمجموعة لولو في مصر. لقد قمنا بتوفير تشكيلات كبيرة من المنتجات من مصر خصيصاً لهذه الفعالية، بما في ذلك الفواكه الطازجة والخضراوات واللحوم، بالإضافة إلى المنتجات الفاخرة مثل الجبن والمخللات المختلطة، لضمان تجربة أصيلة حقًا لعملائنا».

اللولو
مجموعة اللولو
مصر
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