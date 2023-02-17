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الاقتصادي

1000 مشارك في قمة «آيروفارمز»

مشاركون في قمة آيروفارمز بأبوظبي (من المصدر)
18 فبراير 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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استضافت آيروفارمز، أمس، فعاليات قمة آيروفارمز السنوية الثانية لابتكارات التكنولوجيا الزراعية في أبوظبي بمشاركة 24 متحدثاً ونحو 1000 مشارك من 65 دولة لمناقشة مستقبل الزراعة والأمن الغذائي. وتحظى هذه القمة بدعم مكتب أبوظبي للاستثمار في إطار الشراكة المستمرة للمكتب مع شركة آيروفارمز. وشهدت القمة مشاركات وكلمات رئيسية لعدد من الشخصيات مثل المهندس عبدالله عبد العزيز الشامسي المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، وسوني راماسوامي الرئيس المدير التنفيذي للجنة الشمال الغربي للكليات والجامعات المدير السابق للمعهد الوطني للأغذية والزراعة، وديفيد روزنبرغ الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة آيروفارمز. وأشرف على إدارة الجلسات الحوارية كل من بيكي أندرسون مديرة التحرير لدى CNN أبوظبي، وكلسي وارنر، محررة الشؤون المستقبلية لدى صحيفة ذا ناشيونال في الإمارات العربية المتحدة.
وقال روجر بويلو، رئيس قسم التكنولوجيا لدى شركة آيروفارمز: «نفخر باستضافة فعاليات قمة آيروفارمز السنوية الثانية لابتكارات التكنولوجيا الزراعية التي تستقطب نخبة من أبرز الشخصيات وألمع العقول لاقتراح وإيجاد حلول مبتكرة لبعض أهم التحديات التي نواجهها في عصرنا الحالي. نعمل في آيروفارمز على الارتقاء بمستقبل الغذاء، ودعوة قادة الفكر للحوار واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع أسس راسخة للتعاون والبحث مع الشركات والهيئات الرئيسية في المنطقة لمواجهة تحديات الزراعة الخارجية المتزايدة نتيجة الظروف البيئية القاسية والاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد».
وقامت شركة آيروفارمز خلال هذه القمة بتوقيع مذكرتي تفاهم مع كل من جامعة نيويورك أبوظبي، والمركز الدولي للزراعة المحلية (إكبا). وقال ديفيد روزنبرغ، المؤسس المشارك الرئيس التنفيذي لشركة آيروفارمز: «نقدر في آيروفارمز الشراكة طويلة الأجل التي تجمعنا بمكتب أبوظبي للاستثمار لترسيخ ثقافة الابتكار والتغيير الهادف».

التكنولوجيا الزراعية
أبوظبي
الإمارات
الأمن الغذائي
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