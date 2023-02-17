«غرف دبي» تطلق أسبوع الابتكار

دبي (الاتحاد)

أطلقت غرف دبي أسبوع الابتكار خلال الفترة 13-17 فبراير، والذي شمل سلسلة من الفعاليات والندوات الحضورية والافتراضية الموجهة لموظفي الغرف والقطاع الخاص حول مواضيع متنوعة تغطي الابتكار واقتصاد المستقبل والذكاء الاصطناعي وتقنية التعاملات الرقمية والمتغيرات التكنولوجيا في أنماط الحياة والأعمال.

وجاء إطلاق غرف دبي لفعاليات أسبوع الابتكار احتفالاً بفعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023» في نسخته الثامنة، وفي إطار جهودها لإثراء بيئة العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار لدى الموظفين، وتزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات النجاح والتميز في الأداء المؤسسي.

ونظمت غرف دبي طوال أسبوع الابتكار 13 فعالية.

وقال يزيد صلاح، مدير أول التميز في الإدارة التنفيذية العليا لغرف دبي: «الابتكار هو ركيزة مسيرة التنمية، ومفتاح النجاح، لأن تعزيز مسيرة نمو الإمارة، ودعم خطط غرف دبي يتطلب استثماراً في العقول والأفكار، وتطبيقاً على الأرض لممارسات ومبادرات تدعم رؤى القيادة الرشيدة، والأولويات الاستراتيجية للغرف التي تواكب مسيرة نمو دبي نحو المستقبل».