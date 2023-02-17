13.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق المال الإماراتية سيولة بلغت قيمتها 9.83 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوقي المال بالدولة أبوظبي ودبي بنحو 13.5 مليار درهم لتبلغ 3.155 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس، مقارنة مع 3.141 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

سوق أبوظبي

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي بقيمة 18 مليار درهم جديدة لتصل إلى مستوى 2.558 تريليون درهم مقارنة مع 2.54 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الأسبق. ومع ذلك أغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض طفيف بلغت قيمته 33.4 نقطة تعادل 0.33% خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 9977.24 نقطة أمس، مقارنة مع 10010.64 نقطة الأسبوع السابق.

وكان المؤشر العام قلص خسائره خلال جلسة نهاية الأسبوع، إذ تمكن من الإغلاق في المنطقة لخضراء بارتفاع قيمته 14.5 نقطة تعادل 0.15% مقارنة مع مستواه أمس الأول، حيث كان قد أغلق عند مستوى 9962.74 نقطة.

واستقطب السوق سيولة إجمالية خلال الأسبوع الماضي بلغت قيمتها 8.33 مليار درهم، توزعت على 59 ألف صفقة أبرمت على الشركات المدرجة بالسوق وتم من خلالها تداول 1.085 مليار سهم.

وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 24 شركة مقابل انخفاض 42 شركة واستقرار أسعار 32 شركة من دون تغيير وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية المسجلة بنهاية جلسة التداولات مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية جلسة تداولات الأسبوع الأسبق.

واستمر المواطنون بالهيمنة على التداولات في سوق العاصمة خلال الأسبوع الماضي، حيث استحوذوا على 68% من إجمالي قيمة التداول، وبلغت محصلة تداولاتهم نحو 1.87 مليار درهم صافي شراء، وجاء ذلك بدعم من صفقة كبيرة خلال الأسبوع تم تنفيذها على أسهم شركة ملتيبلاي التي بموجبها تم استحواذ المواطنين على أسهم بقيمة تتجاوز المليار درهم من أحد المستثمرين الأجانب.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 3457.7 نقطة أمس بانخفاض نسبته 0.34% مقارنة مع أمس الأول، فيما ظل أقرب إلى الاستقرار مقارنة مع مستوى الإغلاق الرسمي المسجل له بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3454 نقطة.

كما انخفضت القيمة السوقية بشكل طفيف إلى 597.5 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق يوم أمس، مقارنة مع 601 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

وخلال الأسبوع بلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي 1.5 مليار درهم.

من جهة أخرى بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق دبي المالي، خلال الأسبوع نحو 737.81 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 49.1% من إجمالي قيمة المشتريات. فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 737.09 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49.05% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لذلك فإن صافي الاستثمار الأجنبي ظل تقريباً مستقراً من دون تغيير يذكر.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 885.98 مليون درهم لتشكل ما نسبته 58.96% من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة نحو 907.89 مليون درهم لتشكل ما نسبته 60.42% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 21.91 مليون درهم، صافي بيع.