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10.4 مليار درهم تداولات عقارات دبي في أسبوع

10.4 مليار درهم تداولات عقارات دبي في أسبوع
18 فبراير 2023 01:10

دبي (الاتحاد)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع المنتهي أمس أكثر من 10.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2087 مبايعة بقيمة 6.05 مليار درهم منها 221 مبايعة للأراضي بقيمة 1.42 مليار درهم و1866 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.63 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 150 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 126 مبايعة بقيمة 440 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 160 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 236 مبايعة بقيمة 195 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 169 مبايعة بقيمة 697 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 137 مبايعة بقيمة 296 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.55 مليار درهم منها 57 رهن أراض بقيمة 1.72 مليار درهم و306 رهن فلل وشقق بقيمة 1.83 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة ورسان الأولى بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 745 مليون درهم.
أما الهبات فسجلت 252 هبة بقيمة 810.73 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 216 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 111 مليون درهم.

عقارات دبي
التصرفات العقارية
التصرفات العقارية في دبي
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تصرفات العقارات في دبي
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