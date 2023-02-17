155 مليون درهم صافي أرباح «العربي المتحد»

أبوظبي (الاتحاد)

سجل البنك العربي المتحد خلال العام الماضي، أرباحاً صافية قدرها 155 مليون درهم خلال 2022 مقارنة بأرباح قدرها 70 مليون درهم خلال 2021، بنمو 120 % مقارنة بالعام الأسبق. يأتي النمو في صافي الأرباح نتيجة لتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصصات الائتمان المتوقعة، إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحصيف لإدارة المخاطر. ونجح البنك في تحقيق تقدم كبير في الأعمال الأساسية حيث سجل نموًا بنسبة 11% في دخله التشغيلي خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021، بينما الربح التشغيلي أيضاً سجل نمو بنسبة 21% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وتحسنت نسبة القروض المتعثرة من 11.6% خلال عام 2021 إلى 8.2% خلال عام 2022، كذلك ارتفع عائد السهم إلى 8 فلوس لكل سهم مقارنة بـ 3 فلوس للسهم خلال عام 2021.

وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: «سعداء بالأداء المالي للبنك لعام 2022 حيث يمضي قدمًا وفقًا لاستراتيجية مدروسة تعزز النمو وتتماشى مع توقعات المساهمين. نتطلع بثقة إلى المستقبل وبدعم من الوضع الاقتصادي القوي في دولة الإمارات، حيث نواصل العمل على تطوير نموذج أعمالنا وأنشطتنا بما يتماشى مع إستراتيجية النمو المستدام لدينا».