«الياه سات» تستكمل مراجعة خدمات النطاق العريض

أبوظبي (الاتحاد)

استكملت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، مراجعة التصاميم النهائية لمنصة الجيل المقبل من خدمات النطاق الترددي العريض والمنتجات المبتكرة ضمن برنامج الثريا 4-NSG، في خطوة تعزز محفظة الشركة الغنية بالحلول الرائدة. ويأتي البرنامج وما يقدمه من منصة ومنتجات جديدة، في إطار استراتيجية النمو الخاصة بالياه سات، وخطط تطوير خدمات الاتصالات المتنقلة من خلال الأقمار الصناعية التابعة لها في أفريقيا وأوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط.

ويشتمل الجيل الجديد من منتجات النطاق الترددي العريض، على محفظة متنوعة وواسعة من المنتجات القادرة على دعم التطبيقات التشغيلية المتنامية في البيئات الجوية والبرية والبحرية على حد سواء. وصُممت هذه المنتجات بالتعاون مع شركة كوبهام ساتكوم لضمان تقديم طيف واسع من الخدمات التي تشمل بيانات النطاق العريض وحلول اضغط لتتكلم (PTT) وتقنية نقل الصوت من خلال شبكات الجيل الرابع (VoLTE). وتعزز منصة الخدمات من الجيل المقبل دعم محفظة المنتجات الجديدة من خلال تحسين الأداء والموثوقية والأمن.