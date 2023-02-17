السبت 18 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الذهب يخسر.. ويهبط لأدنى مستوياته خلال شهر ونصف الشهر

سبائك من الذهب
17 فبراير 2023 10:00

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 9 دولارات في المعاملات الفورية ليهبط صوب أدني مستوياته خلال شهر ونصف الشهر.

ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% أو ما يعادل 9.2 دولار لتصل إلى 1827.26 دولار للأونصة، وفقاً لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:32 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 2023 بما نسبته 0.84% تعادل 15.5 دولار لتصل إلى 1836.25 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 1.25% إلى 21.4 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.38% إلى 919.15 دولار، وانخفض البلاديوم 1.15% إلى 1482.78 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يستعيد بعض بريقه مع تراجع الدولار
انخفاض الذهب بعد بيانات التضخم الأميركية
المصدر: وام
الأسواق العالمية
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
دنيا
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
اليوم 09:26
«إرثي».. حضور دولي يعزِّز حوار الحضارات
دنيا
«إرثي».. حضور دولي يعزِّز حوار الحضارات
اليوم 15:51
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
اليوم 15:49
المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا
عربي ودولي
المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا
اليوم 15:49
«هيان» تتألق في ثاني أيام «دولية» أبوظبي لجمال الخيل
الرياضي
«هيان» تتألق في ثاني أيام «دولية» أبوظبي لجمال الخيل
اليوم 15:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©