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الاقتصادي

أسعار النفط تتجه لتكبد خسائر أسبوعية

موضوعية
17 فبراير 2023 09:56

 تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة متجهة لتكبد خسائر أسبوعية، إذ أدت البيانات الاقتصادية الأميركية القوية لزيادة القلق حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سياسة التشديد النقدي لكبح التضخم، مما قد يؤثر على طلب الوقود حتى مع نمو مخزونات الخام.

وبحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 84.65 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة أيضا، إلى 78.03 دولار.

ويتجه الخامان لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة.
وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة في يناير، بعد انخفاضه 0.2 بالمئة في ديسمبر. في غضون ذلك، تراجعت طلبات الحصول على إعانة البطالة بشكل غير متوقع إلى 194 ألفا، مقابل توقع 200 ألف طلب في استطلاع أجرته رويترز.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
البيانات الاقتصادية
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أسعار النفط
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