الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد تشارترد» لـ«الاتحاد»: الإمارات تعزز مكانتها العالمية في مجال الاستدامة

حسام عبدالنبي (دبي)

أكدت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجال الاستدامة، وستعزز موقعها على الساحة العالمية خلال العام الحالي الذي يعد عاماً تاريخياً بعد إعلان 2023 «عام الاستدامة» واستضافة الحدث العالمي «COP28».

وكشفت في حوار مع «الاتحاد» عن قيام البنك باستعدادات وتجهيزات خاصة لدعم رؤية حكومة الإمارات والمساهمة في مبادراتها المبتكرة، فضلاً عن التزام البنك بمساعدة العملاء في رحلة الاستدامة الخاصة بهم، حيث سينصب التركيز على تقديم خبرات البنك العالمية في التمويل المستدام وإيصالها إلى العملاء في جميع أنحاء الدولة.

وقالت أبو منة، إن شبكة أعمال «ستاندرد تشارترد» العالمية والعلاقات القوية التي يتمتع بها البنك مع العملاء لا تزال تشكل محوراً للتميز، كما أن البنك في موقع قوي لإتاحة مختلف الفرص عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركيتين للعملاء في الإمارات، مضيفة أن التركيز في عام 2023 سينصب على تعزيز الزخم الذي تم بناؤه على مدار العامين الماضيين والذي يتمثل في زيادة تعزيز كفاءة العمليات وزيادة رضا العملاء، والاستفادة من شبكة البنك العالمية لربط الأعمال التجارية في دولة الإمارات مع باقي دول العالم، والأهم من ذلك الاستفادة من المكانة الرائدة في مجال الاستدامة.

نهج الاستدامة

وأوضحت أبو منة، أن بنك ستاندرد تشارترد يعتمد نهجاً فريداً للاستدامة يشمل الالتزام بدمج الاستدامة بجميع عمليات صنع القرار في الأعمال اليومية والعالمية والمجتمعات التي يعمل بها، حيث نهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق نتائج مستدامة لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

وذكرت أن تقديم حلول تمويل مستدامة يمثل أولوية فمنذ يناير 2020، تم تخصيص مئات المليارات نحو البنية التحتية المستدامة ومشاريع التكنولوجيا النظيفة على مستوى العالم، إلى جانب الالتزام بالوصول إلى صافي انبعاثات الكربون (صفرية) من العمليات بحلول عام 2025، ومن التمويلات بحلول عام 2050، مع أهداف مؤقتة لخفض الانبعاثات الممولة في القطاعات الأكثر كثافة بالكربون بحلول عام 2030، علاوة على تشجيع الإدماج الاقتصادي ومعالجة عدم المساواة في البصمة الكربونية من خلال برنامج Futuremakers - وهو برنامج فريد من نوعه يركز على التعليم والتوظيف وريادة الأعمال.

ولفتت إلى تقديم منتجات وخدمات تمويلية مستدامة تمكن العملاء من تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم، وتشمل العديد من القروض الثنائية والمشتركة المرتبطة بالاستدامة، بالإضافة إلى هيكلة العديد من سندات وصكوك ESG بصيغ صديقة للبيئة والمجتمع، إضافة إلى العمل مع عملاء البنك لدعمهم في تطوير إطار عمل الاستدامة الخاص بهم، والذي يعد حلاً تم تقديمه للعملاء في دولة الإمارات لأول مرة بوساطة بنك ستاندرد تشارترد.

أجندة الاستدامة

وخلال حديثها شددت أبو منة، على التزام بنك ستاندرد تشارترد بدعم أجندة الاستدامة في الإمارات، من خلال توفير فريق متخصص في الدولة يعتني بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل المستدام للمنطقة، والالتزام عالمياً بتحفيز التمويل والشراكات لتوسيع نطاقها من حيث التأثير وقدرة رأس المال وحلول المناخ، ويتضمن هذا الالتزام خطة لتوجيه 300 مليار دولار في التمويل الأخضر والانتقالي، مدعوماً بإطار تمويل انتقالي متخصص.

وأوضحت: فيما يخص دولة الإمارات تحديداً تتضمن المبادرات الرئيسة إطلاق أول حساب تقليدي وأول حساب إسلامي مستدام في دولة الإمارات، وهو عبارة عن منتجات مبتكرة مقدمة للشركات الكبيرة توفر لهم فرصة المساهمة في التنمية المستدامة، مع الحفاظ على الوصول اليومي إلى مواردها المالية لتلبية الاحتياجات الحرجة لإدارة السيولة، منبهه أن البنك أطلق العديد من مبادرات التمويل المرتبطة بالاستدامة مثل أول تسهيل تمويل مستدام في المنطقة لشركة سيمنس، وأول برنامج لتمويل سلسلة التوريد المستدامة في المنطقة تم إطلاقه مع مجموعة ماجد الفطيم، بالإضافة إلى العديد من القروض الثنائية والمشتركة المرتبطة بالاستدامة، وهيكلة سندات وصكوك خضراء وأخرى صديقة للبيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المرتبطة بالاستدامة.

البصمة الكربونية

وأشارت أبو منة، إلى أن بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، سرّع بشكل كبير العمل الداخلي لتقليل انبعاثات الكربون من عملياته في جميع أنحاء الدولة على مدى السنوات الماضية، عبر اعتماد العديد من الإجراءات والتقنيات الأساسية لتقليل البصمة الكربونية.

%41 نمو الأرباح التشغيلية بالإمارات خلال 2022

فيما يخص نتائج أعمال البنك في الإمارات خلال عام 2022، أكدت أبو منة، تحقيق بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات أداءً قوياً ومتميزاً خلال عام 2022، حيث حقق البنك أعلى نسبة نمو في الأرباح التشغيلية خلال السنوات الثمانية الماضية بلغت 41% لتصل إلى 1.26 مليار درهم، كما نمت إيرادات البنك في الدولة بنسبة 15.2% لتتجاوز 2.3 مليار درهم، مرجعة ذلك شبكة أعمال البنك العالمية والمتنوعة بالإضافة إلى توافر مجموعة من المنتجات القوية والعلاقات العميقة التي يتمتع بها البنك مع العملاء من الشركات والمؤسسات والأفراد، الأمر الذي ساهم في تحقيق 16% عائداً على حقوق الملكية الملموسة (RoTE) لأعمال البنك في الدولة.

وذكرت أبو منة، أن البنك يواصل المشاركة في جميع الصفقات الرئيسة في جميع أنحاء الدولة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع دخل قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات بنسبة 22% على أساس سنوي، حيث دعم البنك العملاء في أجندة الاستدامة الخاصة بهم، والعمل معهم على الانتقال إلى الحياد المناخي. وأشارت إلى أن البنك شارك خلال عام 2022 في العديد من الصفقات والتي تعد الأولى من نوعها في القطاع، مثل تقديم أول تسهيل تمويل تجاري انتقالي لمجموعة Holcim، وأول تسهيل إقليمي مستدام للتمويل المستحق لشركة سيمنز Siemens، منوهه بأن أداء قسم خدمات الأسواق المالية للبنك كان جيداً جداً، لا سيما فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والأسعار، مما أدى إلى نمو كبير على أساس سنوي، حيث تم تزويد 100% من العملاء بمنصة Straight2Bank NextGen الخاصة بالبنك.

وأوضحت أبو منة، أنه على صعيد قسم التجزئة، حققت الخدمات المصرفية للأفراد (التجزئة) في دولة الإمارات أعلى أرباح لها منذ عام 2016، وشهد قسم أصحاب الثروات نمواً بنسبة 20%، بينما حقق كل من قسم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات أداء قوياً على الرغم من ظروف السوق العالمية.