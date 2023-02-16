«أبوظبي الأول» يطلق برنامج «آفاق الاستدامة»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع بنك أبوظبي الأول، شراكة مع مؤسسة الإمارات ومعهد التطوير الإداري (IMD)، لإثراء خبرات موظفي الإدارات العليا والمستويات الإدارية التنفيذية في دولة الإمارات العربية المتحدة حول قضايا الاستدامة.

تم إطلاق برنامج التعليم التنفيذي «آفاق الاستدامة» بتكليف من بنك أبوظبي الأول لتعزيز أهمية تضمين ممارسات الاستدامة في منظومة الأعمال، وبناء نماذج عمل متكاملة للاستدامة المؤسسية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ودعماً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويقدم البرنامج للمشاركين من مختلف الجهات والشركات الحكومية والخاصة رؤية شاملة حول أجندة الاستدامة الهادفة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة تؤدي إلى تغييرات إيجابية ملموسة على أرض الواقع.

وتم إعداد البرنامج خصيصاً لموظفي الإدارات العليا والمستويات الإدارية التنفيذية لدى عدد من أبرز الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت إشراف نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين من أبرز المؤسسات العالمية، ليستفيد المشاركون من معلومات وخبرات تعزز الفهم العملي لأفضل ممارسات الاستدامة وكيفية تطبيقها في الجهات والشركات على اختلاف أنشطتها.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «تأتي هذه الشراكة في ظل المتغيرات البيئية التي أصبحت من العناصر الرئيسة للاستشارات التي يقدمها القطاع المالي للشركات، وتبرز من هذا المنطلق أهمية توفير منصة متخصصة لتبادل المعرفة على مستوى كبار المسؤولين في الإدارات العليا والتنفيذية في الإمارات، كخطوة عملية نحو تحويل طموحات الاستدامة إلى واقع ملموس».

من جانبه، قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «يهدف هذا التعاون إلى تطوير إمكانات موظفي المناصب العليا وإثراء خبراتهم حول ممارسات الاستدامة، لضمان تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر».