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الاقتصادي

«إنفستوبيا» و«مبادلة» توقعان شراكة استراتيجية

«إنفستوبيا» و«مبادلة» توقعان شراكة استراتيجية
17 فبراير 2023 01:52

دبي (الاتحاد)

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أبرمت منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار التي أطلقتها حكومة الإمارات العربية المتحدة، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، شراكة استراتيجية تركز على النسخة الثانية من مؤتمر إنفستوبيا الذي يعقد في أبوظبي يومي 2 و3 مارس المقبل، تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات».
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية على ضوء مشاركة معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، متحدثاً رئيساً في النسخة الافتتاحية من إنفستوبيا في شهر مارس من عام 2022. وستقوم مبادلة، والشركات التابعة لها، بالمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات خلال مؤتمر إنفستوبيا في شهر مارس المقبل.
وبموجب هذه الشراكة، سوف تشارك قيادات «مبادلة» في برنامج مؤتمر إنفستوبيا وأنشطته التي تتمحور حول الشركات الناشئة والاستثمارات الجديدة والناشئة، إضافة إلى فعالية حول «تقديم رأس المال» التي تنظمها إنفستوبيا بالتعاون مع «أي كونيكشنز»، منصة التكنولوجيا المالية الرائدة للمستثمرين.
وقال أحمد سعيد الكليلي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمخاطر في مبادلة: «فخورون بإبرام هذه الشراكة مع إنفستوبيا، وحريصون على تعزيز مشاركتنا في هذه المبادرة التي توفر مظلة للمستثمرين والشخصيات الاقتصادية العالمية للاجتماع في أبوظبي. ونلتزم في مبادلة بصفتنا مستثمراً مسؤولاً، بالمساهمة في إيجاد الحلول للتحديات الكبيرة التي يواجهها العالم، كما نتطلع إلى إجراء مناقشات عميقة ومهمة في هذا المؤتمر الشهر المقبل».
وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «رغم أن إنفستوبيا لا تزال في نسختها الثانية التي تنعقد في مارس المقبل، إلا أنها حققت نجاحاً لافتاً في جذب اهتمام ومتابعة شركات ومؤسسات بارزة في مجال الاستثمار ومنظومة الاقتصادات الجديدة. يسعدنا أن نعلن مبادلة شريكاً استراتيجياً لمؤتمر إنفستوبيا القادم في أبوظبي، ونحن على ثقة أنه من خلال هذه الشراكة يمكننا إضافة قيمة كبيرة إلى أعمال المشاركين وشركائنا من جميع أنحاء العالم».

مبادلة
الإمارات
مبادلة للاستثمار
شركة مبادلة للاستثمار
أبوظبي
عبدالله آل صالح
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