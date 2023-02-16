29 مليار درهم الأقساط المكتتبة لشركات التأمين المُدرجة

أبوظبي (وام)

ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة لشركات التأمين المدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 13% أو ما يعادل 3.34 مليار درهم خلال العام الماضي، فيما وصل صافي الأرباح إلى 1.52 مليار درهم. واستناداً إلى إفصاحات 29 شركة تأمين وطنية مُدرجة أعلنت نتائجها المالية على مواقع الأسواق المالية، زاد إجمالي الأقساط المكتتبة من 25 ملياراً و750 مليون درهم في عام 2021، إلى 29 ملياراً و88 مليون درهم في عام 2022.

واستحوذت نحو 13 شركة مدرجة في سوق دبي المالي على قرابة 59% أو ما قيمته 17.18 مليار درهم من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركات المدرجة في 2022، بزيادة بنسبة 17.1% مقارنة بأقساط 14.676 مليار درهم في 2021.

ووصلت حصة 16 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 41% توازي ما قيمته 11.89 مليار درهم من إجمالي أقساط الشركات في العام الماضي، بزيادة بنسبة 7.5% مقارنة بأقساط بقيمة 11.07 مليار درهم في 2021.

أورينت في المقدمة

وحازت شركة «أورينت للتأمين» على النصيب الأكبر من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركات المدرجة في العام الماضي مع ارتفاع أقساطها بنسبة 21% من 5 مليارات درهم إلى 6 مليارات درهم، وزادت أرباحها بنحو 9.5% إلى 521 مليون درهم في حين ارتفعت الأرباح الفنية بمقدار 19% لتصل إلى 306 ملايين درهم للعام 2022.

وجاءت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في المركز الثاني مع ارتفاع إجمالي أقساطها بنسبة 20.1% إلى 5.13 مليار درهم، في حين بلغ صافي أرباحها 377.9 مليون درهم، وذلك بدعم ارتفاع أعمال فروع التأمين للشركات بنسبة 38.2% فضلاً عن استقرار معدلات النمو لفروع تأمين الأفراد. وحلت شركة «سكون للتأمين - عمان للتأمين سابقاً» في المرتبة الثالثة مع تحقيق أقساط مكتتبة بنحو 4.39 مليار درهم في 2022 مقابل 3.54 مليار درهم في 2021، فيما زاد صافي أرباحها إلى 223.6 مليون درهم.

وسجلت «دبي للتأمين» أقساطاً مكتتبة بنحو 1.47 مليار درهم في 2022 مقابل 1.23 مليار درهم في 2021، وزاد صافي أرباحها إلى 92.2 مليون درهم من 80.5 مليون درهم، وبلغت التعويضات المدفوعة وتحت التسوية 518 مليون درهم، وحققت الشركة أرباحاً فنية بقيمة 92 مليون درهم.

وتجاوزت أقساط التأمين المكتتبة للشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» عتبة المليار لتبلغ 1.12 مليار درهم بنمو بنسبة 2.8% وزاد صافي أرباحها إلى 45.3 مليون درهم مدفوعة بنمو متواصل في جوانب الأعمال الأخرى وأهمها الاكتتاب المنضبط، ومواصلة الاستثمار في الشراكات الاستراتيجية . وزادت الأقساط المكتتبة لشركة «البحيرة للتأمين» إلى 942.8 مليون درهم فيما بلغت الأرباح 20.2 مليون درهم، فيما وصلت أقساط «العين الأهلية للتأمين» إلى 923.4 مليون درهم وبلغ صافي الأرباح 63.14 مليون درهم.

الاتحاد للتأمين

ووصلت أقساط شركة «الاتحاد للتأمين» إلى 868.3 مليون درهم وصافي الأرباح إلى 19.1 مليون درهم في 2022، بينما ارتفعت أقساط «دار التكافل» إلى 807.6 مليون درهم و«الوطنية للتأمينات العامة» إلى 650.2 مليون درهم و«الصقر للتأمين» إلى 633.7 مليون درهم.

وبلغت أقساط شركة «أورينت تكافل» نحو 531.2 مليون درهم في 2022، مرتفعة من 401.4 مليون درهم في 2021، بينما وصلت أقساط «أبوظبي الوطنية للتكافل» إلى 447.1 مليون درهم و«رأس الخيمة للتأمين» إلى 432.9 مليون درهم و«فيلدتي المتحدة» إلى 422.1 مليون درهم و«دبي الوطنية للتأمين» إلى 419.1 مليون درهم.

وسجلت شركة «اللاينس للتأمين» أقساطاً مكتتبة بنحو 362.09 مليون درهم في 2022، و«تكافل الإمارات» نحو 354.4 مليون درهم و«ميثاق للتأمين التكافلي» نحو 327.4 مليون درهم و«الظفرة للتأمين» نحو 317.4 مليون درهم و«الوثبة للتأمين» 306.1 مليون درهم.



شركات العقار تعزز ربحيتها بنمو 92%

تضاعفت الأرباح الصافية لشركات العقار المدرجة في أسواق المال المحلية خلال العام الماضي، مدفوعة بالنمو القوي للقطاع العقاري والسياحي وانتعاش الاقتصاد الوطني بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة «كوفيد -19»، حيث زادت الأرباح الصافية لهذه الشركات 92% لتصل إلى 11 ملياراً و514 مليون درهم في 2022، مقارنة بنحو 6 مليارات و10 ملايين درهم في العام 2021، بزيادة 5.5 مليار درهم. وزادت إيرادات شركات العقار بنسبة 2% لتصل إلى 57 ملياراً و691 مليون درهم في العام 2022، مقارنة بنحو 56 ملياراً و572 مليون درهم في العام 2021، بزيادة تعادل 1.11 مليار درهم، بينما ارتفعت الموجودات بنسبة 11.5% من 204.9 مليار درهم في 2021، إلى 228.5 مليار درهم في 2022، بزيادة توازي 23.6 مليار درهم.